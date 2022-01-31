12 مصابا و 10 سيارات إطفاء.. التفاصيل الكاملة لحريق الحسين .. صور

انتهت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من عمليات التبريد في حريق المشهد الحسين بالجمالية.

حيث أشرف اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على عمليات إطفاء الحريق الذى نشب بشارع الأزهر خلف المشهد الحسينى نتيجة احتراق كابل كهربائى امتد لعقارين وأسفر عن ١٢ مصابًا بحالات اختناق تم نقلهم إلى مستشفى الحسين الجامعي.

وكانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة قد تلقت بلاغًا بوجود حريق نتج عن كابل كهرباء أسفل العقار رقم ٣ شارع الباب الأخضر بجوار المشهد الحسيني وامتد الحريق من أسفل العقار إلى الدور الأول والثاني والى العقار رقم ٤ و 5.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة لموقع الحريق وتم الإطفاء.

وأكد محافظ القاهرة الذى الذى انتقل لموقع الحريق فور نشوبه على سرعة إزالة آثار الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائى من معاينة المكان لبيان أسباب الحريق

كما وجه محافظ القاهرة بتقديم الرعاية الطبية الكاملة لمصابى الحادث .

في الوقت الذي وصل فيه فريق من النيابة العامة لمعاينه مكان الحريق وامرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط بلاغ الحريق لكشف ملابساته واستعجلت تقرير المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق وحصر الخسائر والتلفيات ، كما استعجلت تحريات المباحث حول الحادث وسؤال شهود العيان .

جهود كبيرة بذلتها قوات الحماية المدنية بالقاهرة لسرعه محاصرة النيران التي شبت في عقار سكني خلف مسجد الحسين بالجمالية.

تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغا بنشوب حريق في عقار سكني خلف مسجد الحسين ووجود محتجزين في الشقق .

علي الفور انتقلت ١٠ سيارات تابعة لقوات الحماية المدنية بقيادة اللواء انتصار منصور المدير العام ، ونجحت فرق الإنقاذ في استخراج المحتجزين من خلال سلم هيدروليكي .

فيما قامت القوات بجهود كبيرة لسرعه اخماد النيران التي اشتعلت في عدد من الشقق .

وتبين من المعاينة الأولية ان الحريق شب في الطابق الأرضي وامتدت النيران لتلتهم أجزاء كبيرة من ٣ طوابق اخري .

ويرجح ان يكون ماس كهربائي في كابل كهرباء مجاور للعقار محل البلاغ السبب في الحريق ، وفي انتظار تقرير المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق وتحديد حجم الخسائر والتلفيات واخطرت النيابة للتحقيق .