فتحي مبروك: مستوى "كيروش" يتقدم وأصبح لديه رؤية فنية|فيديو

قال الكابتن فتحي مبروك ، مدرب النادي الأهلي السابق، إن عنصر الروح بين لاعبي المنتخب المصري في مباراة المغرب اكتسبه الفريق منذ مباراة " كوديفوار " ، متابعا : " أداء المنتخب المصري أمام المغرب كان جيد جدا وفرقة المغرب كبيرة واللعيبة بتاعتنا كانت مركزة " .

وتابع الكابتن فتحي مبروك ، خلال لقائه لـ برنامج " صباحك مصري " ، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر 2 " ، أن رؤية " كيروش " في ماتش الأمس استغلت لاعبي وسط الملعب ، واستغلت " النني " و " أيمن أشرف " .

ولفت " مبروك إلى أن خطة المباراة بالأمس كانت مناسبة ، متابعا : " كيروش بيتقدم فنيا وله رؤية جيدة " .

و قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش استنئناف التدريبات اليوم مباشرة بعد الفوز على المغرب أمس في المباراة التى أقيمت بينهما بربع نهائي كأس الأمم الأفريقية.

ورفض كيروش فكرة منح اللاعبين راحة لمدة 24 ساعة نظرا لضيق الوقت قبل مواجهة الكاميرون المقرر إقامتها الخميس المقبل في نصف نهائي الأمم الأفريقية.

ويسعى الجهاز الفني للمنتخب إلى تحقيق أفضل إعداد ممكن لمواجهة الكاميرون من أجل الفوز بالمباراة والتأهل إلى المباراة النهائية والسير بخطى ثابتة نحو المنافسة على لقب البطولة.

