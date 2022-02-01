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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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خبير تكنولوجيا المعلومات : جرائم الابتزاز الإلكتروني قضية العام الحالي لإستهداف صغار السن..فيديو

الإبتزاز الإلكتروني
الإبتزاز الإلكتروني

قال المهندس وليد عبد المقصود، خبير أمن وتكنولوجيا المعلومات، إن الابتزاز الإلكتروني، هو ظاهرة خطيرة، مؤكدا أنه متوقع أن يكون الإبتزاز الإلكتروني أن يكون جريمة العام.

 

أضاف وليد عبد المقصود، خلال لقاء لها لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، ان هناك هجمة ممنهجة لاستهداف المجتمع المصري، خاصة انها تستهدف صغار السن.

 

وتابع وليد عبد المقصود، أنه يجب أن يكون هناك سرعة لإبلاغ الجهات المختصة، خاصة عند التعرض لتهديد من قبل المبتزين .

 

وأشار  خبير أمن وتكنولوجيا المعلومات إلى أنه يجب أن يكون مع الشخص الذي يتم تهديده أن يكون معه الهاتف المحمول الخاص به، عند ابلاغ الجهات المختصة، للقيام بتتبع الشخص المبتز، وسرعة القبض عليه.

 

وأكد وليد عبد المقصود، ان الجهات المختصة لديها أدوات لسرعة الكشف على الصور المزيفة وتتبع من يقوم بالإبتزاز الإلكتروني.

 

تكنولوجيا المعلومات الكتروني المجتمع المصري المحمول جرائم

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