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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بسبب ضعف المبيعات.. ناشرون يطالبون إدارة معرض القاهرة للكتاب بتخفيض إيجارات الأجنحة

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

ناشد عدد من أصحاب دور النشر، المشاركين في الدورة الـ 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، المنعقد حاليا في مركز المعارض الدولي بالتجمع الخامس، إدارة المعرض، بتقديم تخفيضات للدور المشاركة في العام الحالي، على أسعار الإيجار للأجنحة، كما حدث في الدورة الماضية للمعرض، نظرًا ضعف نسبة المبيعات في الدورة المنعقدة والتي تستمر حتى 7 فبراير الجاري.

وقال الناشر محمد علي، بجناح دار سما، إن الدورة الحالية تشهد إقبالا متوسطا على المعرض من الجمهور، وهو ما يضعف نسبة المبيعات، بسبب سوء الأحوال الجوية، والامتحانات المدرسية، متمنيا أن تقوم إدارة المعرض بتقديم تخفيضات على أسعار الإيجار كما حدث في الدورة الماضية.

وأضاف أن الدورة الحالية، فقدت شريحة كبيرة من الجمهور، وهم طلاب المدارس في المرحلة الإعدادية، والثانوية، نظرًا لامتحاناتهم، متوقعًا أن يكون هناك إقبال أكبر للجمهور بداية من الخميس المقبل، حتى نهاية المعرض.

 

 

من جانبها قالت منة رشاد، أحد المسئولين عن الدار المصرية اللبنانية، إن الإقبال متوسط في الدورة الحالية، وإذا قدمت إدارة المعرض تخفيضات للناشرين سيكون جيد لهم، ودعم من قبل إدارة المعرض للناشرين بشكل عام.

بينما قال محمد خضر، أحد المسئولين في جناح الشروق بالمعرض، إن الدعم الأساسي المفترض أن يقدم للمشاركين، هو توجيه الدولة للمكتبات الكبرى التابعة للمؤسسات الثقافية، وكذلك التربية والتعليم، والشباب والرياضة، على اقتناء الكتب من دور النشر المشاركة في المعرض، وهذا سيكو دعم أكبر للناشر وصناعة النشر في مصر، ملثما يحدث في المعارض بالدول العربية.

من جانبه قال أحمد مدحت سليم، أحد المسئولين في دار نهضة مصر، إن الإقبال على الدورة الماضية كان أكبر من الدورة الحالية للمعرض، بسبب إقامة الدورة الماضية في فترة الإجازة للطلاب.

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