إيران تهزم الإمارات 1-0 في تصفيات كأس العالم

فاز المنتخب الإيراني على الإمارات بهدف دون مقابل، في الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق مهدي طارمي مهاجم فريق بورتو البرتغالي، ليمنح الإيرانيين نقاط الانتصار.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد إيران للنقطة 22 في صدارة ترتيب المجموعة الأولى بعدما ضمن التأهل للمونديال مسبقًا، فيما تجمد رصيد الإمارات عند 9 نقاط، وخسروا فرصة الصعود للمونديال مباشرة، حيث سيتنافسون على التأهل لخوض الملحق الآسيوي ثم الملحق العالمي.

وكان منتخب كوريا الجنوبية قد ضمن تأهله لكأس العالم بانتصاره على سوريا بهدفين دون مقابل.