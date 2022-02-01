عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري التحاليل الطبية يكشف سبب ظهور 3 متحورات فرعية من أوميكرون ..فيديو

كورونا
كورونا

قال الدكتور محمد راشد استشاري التحاليل الطبية والفيروسات، إن تحور الفيروسات يعتبر سمة من السمات الأساسية لأي نوع من أنواع الفيروسات والتحور طبيعي ومستمر ويحدث بشكل دائم ، مشيرا إلى أن التحور من الوسائل التي يحاول بها الفيروس الدفاع عن نفسه .

واضاف محمد راشد خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحقيقة " المذاع علي قناه " اكسترا نيوز " ، إن الفيروسات لها خاصة تسمي التتابع الجيني وهذا ما يميز الفيروسات عن بعضها البعض ، مؤكدا أن التحور الأخير لفيروس اوميكرون لم يكن كامل مثل المرات السابقة وحدث لها تغيرات فرعية ونتج عنها ظهور 3 متحورات فرعية من  أوميكرون.

وأوضح أن الأوميكرون له قدرة كبيرة على الانتشار والالتصاق بالمستقبلات الخاصة المتواجدة علي الرئة ويدخل الجسم عن طريق الأنف والعين .

وتابع : أن أوكرانيا تدرس الإغلاق الكامل الآن بعد انتشار  متحور أوميكرون، مشيرا إلى أن  الدولة المصرية وفرت جميع أنواع اللقاحات لجميع المواطنين.

الفيروس الحقيقة استشاري استشاري التحاليل الطبية فيروس أوميكرون الأوميكرون تحور الفيروسات

ترشيحاتنا

أمريكا تحاول منع رئيس البرازيل من زيارة روسيا.. ما السبب؟

لجنة مكافحة كورونا: زيادة إصابات أوميكرون.. والإشغال بالمستشفيات يصل لـ 80%

عامل كل حاجة وجتلك كورونا؟.. السر في أخطاء ارتداء الكمامة

تعليق ناري من تامر أمين على تعيين بكاري جاساما حكما لمباراة الكاميرون

أحداث رجب وفضائل العبادة فيه.. علي جمعة يكشف سر تعظيم هذا الشهر

بعد معارك عنيفة.. الجيش اليمني يستعيد مواقع جديدة من قبضة ميليشيا الحوثي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نقل الدكتور هاني الناظر للمستشفى متأثرا بـ كورونا | تفاصيل

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من موجة طقس سيئ يومي الخميس والجمعة |فيديو

قبل مواجهة الكاميرون.. إصابات منتخب مصر مستمرة بـ الكان..7 لاعبين في5 مباريات

كيفية التقديم على وحدات دار وسكن وجنة مصر بمقدم 40 ألف جنيه

تبدأ 5 فبراير .. التعليم تنفي تعديل موعد أجازة نصف العام

كيف نشاهد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية.. القنوات الناقلة وطُرق المشاهدة

رسميا.. مصر تحتج على تعيين بكاري جاساما حكماً لمباراة الكاميرون

صحيفة كاميرونية: إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا قبل موقعة الكاميرون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد التعاقد عليه رسمياً| تعرف على مواصفات المدفع المصري الجديد

القوات المسلحة تعلن رسمياً التعاقد على المدفع الكوري الجنوبي k9 بتصنيع محلي

عايز سيارة ويكمل تعليمه.. طالب ثانوي يبتز إيلون ماسك لإيقاف تتبع طائرته الخاصة

زقاق المدق.. بثينة رشوان تكشف تفاصيل عودتها ورفضها الزواج من مخرج شهير بندوة صدى البلد|شاهد

فيديو

أنت عايز واحد يلتك علقة.. مبروك عطية يشن هجوما على إسلام البحيري |فيديوجراف

ربنا يسترها.. السجل الأسود لـ بكاري جاساما حكم مباراة مصر والكاميرون|فيديو جراف

قلب ابني عليا حجر .. بوسي تحظر والدها وابن شريفة ماهر يضربها “فيديو”

بعد التعاقد عليه رسمياً| تعرف على مواصفات المدفع المصري الجديد

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

نيفين منصور

نعم أنت ممل

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

إلهام أبو الفتح

الكنز الحقيقي

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

اﻟﻤﺰﻳﺪ