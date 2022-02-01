استشاري التحاليل الطبية يكشف سبب ظهور 3 متحورات فرعية من أوميكرون ..فيديو

قال الدكتور محمد راشد استشاري التحاليل الطبية والفيروسات، إن تحور الفيروسات يعتبر سمة من السمات الأساسية لأي نوع من أنواع الفيروسات والتحور طبيعي ومستمر ويحدث بشكل دائم ، مشيرا إلى أن التحور من الوسائل التي يحاول بها الفيروس الدفاع عن نفسه .

واضاف محمد راشد خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحقيقة " المذاع علي قناه " اكسترا نيوز " ، إن الفيروسات لها خاصة تسمي التتابع الجيني وهذا ما يميز الفيروسات عن بعضها البعض ، مؤكدا أن التحور الأخير لفيروس اوميكرون لم يكن كامل مثل المرات السابقة وحدث لها تغيرات فرعية ونتج عنها ظهور 3 متحورات فرعية من أوميكرون.

وأوضح أن الأوميكرون له قدرة كبيرة على الانتشار والالتصاق بالمستقبلات الخاصة المتواجدة علي الرئة ويدخل الجسم عن طريق الأنف والعين .

وتابع : أن أوكرانيا تدرس الإغلاق الكامل الآن بعد انتشار متحور أوميكرون، مشيرا إلى أن الدولة المصرية وفرت جميع أنواع اللقاحات لجميع المواطنين.