ساديو ماني عن تأهل السنغال لنهائي أمم أفريقيا: سيطرنا على اللقاء

تحدث ساديو ماني جناح منتخب السنغال عن صعوبة الفوز على بوركينا فاسو في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021.

وقال ساديو ماني عقب نهاية اللقاء: "كنا نعرف أن المباراة لن تكون سهلة، واجهنا بوركينا فاسو التي خلقت المتاعب لنا طيلة أحداث اللقاء".

وواصل "سيطرنا على اللقاء وخلقنا عددا كبيرا من الفرص وسجلنا".

وأتم عن إمكانية مواجهة محمد صلاح في النهائي: "لا أدرى، سنواجه مصر أو الكاميرون وسننتظر من سنواجه في المباراة النهائية".

وتأهل منتخب السنغال لنهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية بفوزه على بوركينا فاسو بثلاثة أهداف مقابل هدف في نصف النهائي.

وسينتظر السنغال في دور النهائي الفائز من مباراة منتخبي مصر والكاميرون.