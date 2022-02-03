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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قبل ساعات من عرضه على منصة شاهد.. وقف دعاية مسلسل منورة بأهلها

مسلسل منورة بأهلها
مسلسل منورة بأهلها

كشف السيناريست محمد أمين راضي - مؤلف مسلسل منورة بأهلها - في منشور  له عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام، عن وقف دعاية المسلسل قبل ساعات من عرضه عبر منصة شاهد الإلكترونية. 

وكتب محمد أمين راض في منشوره عبر انستجرام: «كل ما له علاقة بدعاية مسلسل .. منورة بأهلها.. تم مسحه من كل صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بـ شاهدVip .. وتم مسح صفحة اعلان المسلسل من منصة العرض بالرغم من انه يفصلنا اقل من ٨ ساعات على ميعاد العرض المعلن من قبل منصة شاهد ليس لديا أي معلومات . هل هو خطأ تقني او هناك سبب اخر». 

موعد عرض مسلسل منورة بأهلها

ومن المفتر أن ينطلق مسلسل " منورة بأهلها " ابتداءً من 4 فبراير، وهو من تأليف محمد أمين راضي وتوقيع المخرج السينمائي يسري نصرالله في أولى تجاربه في الدراما التلفزيونية.

 

أبطال مسلسل منورة بأهلها 

المسلسل بطولة ليلى علوي، غادة عادل، باسم سمرة، أحمد السعدني، محمد حاتم، ناهد السباعي، سلوى خطاب، عباس أبو الحسن ، عمر رزيق، بلال التونسي.. وآخرين تبدأ الأحداث باكتشاف جثة لشاب مجهول الهوية مقتولاً في إحدى الشقق، ليبدأ وكيل النائب العام آدم التحقيق في ملابسات الجريمة التي سرعان ما تكشف عن أحداث مريبة وغامضة يمتزج فيها الواقع بالخيال.

 

ليلى علوي

أعربت ليلى علوي عن سعادتها بالعمل مع المخرج يسري نصرالله مُشيدةً بأسلوبه السينمائي الخاص الذي يطبّقه في الدراما، ومُثنيةً على فكره الإخراجي الخلاّق وطريقته في التعامل مع النصّ والممثلين.

 

غادة عادل

تستهلّ غادة عادل حديثها بالإشارة إلى تميّز النصّ، وتوضح في هذا السياق: "سيناريو (منوّرة بأهلها) أحد أجمل السيناريوهات التي قرأتهُا، أضف إلى ذلك أن العمل يضم نخبة من الممثلين الذين ألتقي بعضَهم للمرة الأولى في عمل درامي".

 

أحمد السعدني

"أي عمل يحمل اسم المخرج يسري نصرالله بات بمثابة ماركة مسجلة تحمل جميع مواصفات الجودة، فما بالك إذا كان الكاتب هو محمد أمين راضي المعروف بمواضيعه غير التقليدية؟" هكذا يصف أحمد السعدني تجربته في (منوّرة بأهلها).

 

باسم سمرة

يلعب باسم سمرة دور عادل الذي يصفه بقوله: "عادل هو رسام، ستايلست، ومصمّم أزياء، لذا نراه يهتم بمظهره وإطلالته وملابسه ويولي أهمية لمظهر كل من حوله، فضلاً عن اهتمامه المفرط بمنزله وديكور بيته.. هو باختصار شخصية مختلفة جداً وتحمل طابعاً خاصاً".

 

المخرج يسري نصرالله

أوضح يسرى نصرى الله أن أهمية تنفيذ أي عمل بالنسبة له تكمن أولاً في التحضير الإنتاجي الجيد قبل البدء في التصوير، وهو ما توفّر في “منوّرة بأهلها”.

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