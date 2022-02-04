عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

القافلة الدعوية المشتركة: ديننا ليس متشوفا للحرب ولا إراقة الدماء

القافلة الدعوية المشتركة
القافلة الدعوية المشتركة

أدى أعضاء القافلة الدعوية المشتركة لعلماء الأزهر والأوقاف، خطبة الجمعة اليوم، بمدينة "الأمل الجديدة" محافظة القاهرة حول موضوع: "الأشهر الحرم رسالة سلام للإنسانية" .

الأشهر الحرم رسالة سلام للإنسانية

ومن على منبر مسجد الفاروق عمر أكد الدكتور محمد أحمد حامد عبد الصمد - مدير مكتبة السيدة زينب (رضى الله عنها) – أنه من فضل الله تعالى على عباده أن اصطفى لهم مواسم خير وبركة؛ يضاعِف فيها الحسنات، ويتجاوز فيها عن السيئات، حيث يقول الحق سبحانه: "‌وَذَكِّرْهُمْ ‌بِأَيَّامِ اللَّهِ" ، ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "إِنَّ لِرَبِّكُمْ (عزَّ وجلَّ) فِي أَيَّامِ دَهْرِكُمْ نَفَحَاتٍ، فَتَعَرَّضُوا لَهَا، لَعَلَّ أَحَدَكُمْ أَنْ تُصِيبَهُ مِنْهَا نَفْحَةٌ لا يَشْقَى بَعْدَهَا أَبَدًا".

 

ومن على منبر مسجد الشهيد حمزة أوضح د. حازم حسن عبد البصير محمد - مدرس العقيدة بكلية أصول الدين بالقاهرة – أن من هذه المواسم الإيمانية الأشهر الحرم، وقد أشار الله (عز وجل) إليها إجمالًا في قوله تعالى: "إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ"، وبيَّنَها نبينا (صلى الله عليه وسلم) تفصيلًا في خطبة الوداع، حين قال: "أَلا إِنَّ الزَّمَانَ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ثَلَاثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ: ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ".

 

ومن على منبر مسجد عباد الله الذاكرين أشار الشيخ عمر أحمد يوسف مدني - عضو بمكتب رئيس الإدارة المركزية للرقابة والتفتيش إلى أن الأشهر الحرم لها حرمة ومكانة وقداسة عند الله (عز وجل)، فقد سُمِّيت حُرُمًا لعظم حرمتها؛ لذلك جاءت الشريعة بتحريم القتال فيها وانتهاك الحرمات أشد تحريم، حيث يقول الحق سبحانه: "يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ".

الأوقاف: "مخاطر الطلاق" موضوع خطبة الجمعة القادمة

رسالة سلام للإنسانية.. الأوقاف تطلق 7 قوافل دعوية

ومن على منبر مسجد فتح الإسلام أكد الشيخ أحمد رمضان حسين رمضان - واعظ بمنطقة وعظ القاهرة – أن الأشهر الحرم تحمل رسالة سلام للإنسانية كلها أن الإسلام دين السلام، والسلام اسم من أسماء الله تعالى، حيث يقول الحق سبحانه : "هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ"، ونبينا (صلى الله عليه وسلم) هو نبي الرحمة والسلام، حيث يقول تعالى: "وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ"، وكان من دعاء نبينا الكريم (صلى الله عليه وسلم) عقب كل صلاة: "اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ يا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ".

 

ومن على منبر مسجد أحباء الشعراوي أكد الشيخ أحمد يونس أحمد عبد الغني - إمام وخطيب (إدارة شرق مدينة نصر) - أن الإسلام ليس متشوقًا للقتال ولا لسفك الدماء، بل إنه يكفُّ عنها ما وجد إلى ذلك سبيلًا، ويجنح للسلم ويؤكد عليه، حيث يقول الحق سبحانه: "وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ العَلِيمُ"، ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "لاَ تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ، وَسَلُوا اللهَ الْعَافِيَةَ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا".

 

ومن على منبر مسجد الصلاح أكد الشيخ أبو حامد عبد الحميد أبو حامد - واعظ بمنطقة وعظ القاهرة - أن رسالة الإسلام رسالة سلام ووئام ، وغايتها سعادة البشرية جمعاء، يقول سبحانه: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أتقاكم إن الله عليم خبير".

 

ومن على منبر مسجد العرايشية أكد الشيخ حسن محمد عبد المعبود - إمام وخطيب (إدارة شرق مدينة نصر) – أن تعظيم الأشهر الحرم يقتضي الكف عن كل ألوان الإرهاب والتطرف وسفك دماء الآمنين وترويعهم ، كما يقتضي الإقبال على الله(عز وجل) بكثرة الطاعات ، فعلينا أن نعمِّر هذه الأشهر والأيام بالاجتهاد في العبادة، وتزكية الأنفس بالطاعات والقربات؛ حيث يقول الحق سبحانه: "وَافْعَلُوا الخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ"، ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "صُمْ مِنَ الحُرُمِ وَاتْرُكْ، صُمْ مِنَ الحرُم وَاترُكْ، صُمْ مِنَ الحرُمِ وَاتْرُكُ".

 

ومن على منبر مسجد أنس بن مالك أوضح الشيخ إبراهيم جمال أحمد إسماعيل - واعظ بمنطقة وعظ الجيزة – أن من الأشهر الحرم شهر رجب، وقد سُمِّي رجبًا من الترجيب أي: التعظيم، وقد كان العرب يسمونه بالأصم؛ لأنهم لا يسمعون فيه صوت الحرب، وهو شهر حمل معجزة الإسراء والمعراج لنبينا (صلى الله عليه وسلم)، وهو مفتاح أشهر الخير والبركة، يقول أبو بكر الوراق البلخي (رحمه الله): "شهر رجب شهر للزرع؛ وشعبان شهر السقي للزرع؛ ورمضان شهر حصاد الزرع".

 

ومن على منبر مسجد الهدى أوضح الشيخ محمد مصطفى عبد الفضيل سالم - إمام وخطيب (إدارة شرق مدينة نصر) - أنه ما أجمل أن نغتنم الأشهر الحرم في طاعة الله (عز وجل) بعمارة الأرض ، وإتقان العمل، وكثرة الخيرات ، وإطعام الطعام ، وإشاعة روح التكافل والتراحم.

 

ومن على منبر مسجد نور الإسلام بين الشيخ محمود إبراهيم السيد قابيل - واعظ بمنطقة وعظ الغربية - أن النبي (صلى الله عليه وسلم) أكد هذا المعنى فقال : "أَحَبُّ النَّاسِ إلى اللهِ أنفعُهم للناسِ، وأَحَبُّ الأعمالِ إلى اللهِ (عزَّ وجلَّ) سرورٌ تُدخِلُه على مسلمٍ، تَكشِفُ عنه كُربةً، أو تقضِي عنه دَيْنًا، أو تَطرُدُ عنه جوعًا، ولأَنْ أمشيَ مع أخٍ في حاجةٍ؛ أَحَبُّ إليَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا المَسْجِدِ - يَعْنِي: مَسْجِدَ المَدِينَةِ - شَهْرًا، وَمَنْ كَظَمَ غَيْظَهُ وَلَوْ شَاءَ أَنْ يُمْضِيَه أَمْضَاهُ؛ مَلَأَ اللهُ قَلْبَهُ يَوْمَ القِيَامَةِِ رِضًا، وَمَن مَشَى مَعَ أَخِيهِ فِي حَاجَةٍ حَتَّى يَقضِيَها لَهُ؛ ثبَّتَ اللهُ قَدمَيْهِ يَوْمَ تَزُولُ الأَقْدَامُ".

القافلة الدعوية الأوقاف خطبة الجمعة الأشهر الحرم الأشهر الحرم رسالة سلام للإنسانية مسجد الفاروق السيدة زينب

ترشيحاتنا

خلال 24 ساعة.. الأردن يسجل أكثر من 20 الف إصابة بكورونا

خطيب المسجد الحرام: الصلاة على النبي عبادة عظيمة وقربة بدأها سبحانه بنفسه

شاهد... ملعب مباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي بكأس العالم للأندية

شهيد لقمة العيش .. أحمد اعترض سارقيه فمزقوا جسده بالطعنات

سفير عمان: الفوز على الكاميرون يضاف للإنجازات المتعددة للمصريين

بحضور السيسي.. الرئيس الصيني يعلن انطلاق دورة الألعاب الشتوية في بكين| شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر مباراة مصر والكاميرون في نصف نهائي أمم إفريقيا .. تحديث بالصور

سعر أسطوانة البوتاجاز بعد زيادة أسعار البنزين 2022

خاص من المغرب| كواليس الساعات الأخيرة لإنقاذ الطفل ريان .. طائرة ملكية مجهزة لنقله

كلوب: سعيد بما فعله محمد صلاح بعد طرد كيروش

جمال الغندور يفتح النار على بكاري جاساما حكم مباراة الكاميرون ومصر

تحذير لوائل جمعة.. "كاف": إيقاف كيروش مباراتين وتغريمه 10 آلاف دولار

تخلى عن طبيعته الهادئة.. "الصحف العالمية" تعلق على انفعال محمد صلاح أمام الكاميرون

تحويل العقد القديم .. تشريع جديد يعيد التوازن بين المالك والمستأجر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفريق أسامه عسكر يعود للقاهرة بعد حضور مؤتمر رؤساء أركان الدول الأفريقية بـ إيطاليا

جلال الشرقاوي أستاذ الجيل البائس.. عاصر الحرب العالمية الثانية وطلب منه شيخ الأزهر المغادرة

زوجة جلال الشرقاوي تدخل في نوبة بكاء.. وياسر جلال أول الحاضرين لمسجد مصطفى محمود

أم كلثوم تعيد الغناء من أجله.. سر ترديد عظمة على عظمة يا ست في حفلات كوكب الشرق

فيديو

فيديو جراف.. قصة ملك التي تفترش رصيف شارع فيصل

الآلاف صدقوا.. هل يمكن توليد الكهرباء فعلا من الرأس الأصلع؟.. فيديو

جمال الغندور يفتح النار على بكاري جاساما.. فيديو

كن مؤدبا ورحيما.. طليقة أحمد الفيشاوي تُلمح لتعرضها للعنف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

نيفين منصور

نعم أنت ممل

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

اﻟﻤﺰﻳﺪ