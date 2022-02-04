طقس سيئ يعم المحافظات.. أمطار غزيرة ورياح وصقيع.. توقف حركة الصيد والملاحة ورفع حالة الطوارئ| فيديو

حالة الطقس فى المحافظات

أمطار غزيرة وبرودة شديدة تضرب دمياط

رياح شديدة وتوقف حركة صيد الأسماك ببحيرة قارون

تواصل سقوط الأمطار بالإسكندرية

رفع حالة الطوارئ في الغربية واستمرار الطقس السيء

توقف حركة الصيد والملاحة في كفر الشيخ

لليوم الثاني على التوالي شهدت معظم محافظات الجمهورية حالة من الطقس السيئ شملت هطول أمطار بين غزيرة ومتوسطة وهبوب رياح وصقيع.

شهدت محافظة القاهرة والجيزة، اليوم الجمعة، سقوط أمطار غزيرة، وانخفاضا كبيرا في درجات الحرارة مع تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة.

وأعلن محافظا القاهرة والجيزة رفع درجة الاستعداد والانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بالشوارع لمواجهة أي طارئ خلال موجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار، كما تم التنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية على مدار الساعة لمتابعة حالة الطقس.

كما جرى التنسيق بين الأحياء وشركة الصرف الصحى وهيئة النظافة والحماية المدنية والادارة العامة لمرور القاهرة، وتنفيذ خطة المحافظة لتوزيع الشفاطات والبدالات والنافوري والمواتير بالمحاور الرئيسية ومنازل و مطالع الكبارى والأنفاق لشفط أى تراكمات لمياه الأمطار إن وجدت حتى لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية، مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارئ والتدخل السريع بجانب هذه النقاط .

وفي دمياط، شهدت على مدار اليوم الجمعة، موجة من الأمطار الغزيرة في مختلف أنحاء مدن وقري المحافظة.

كما شهدت المحافظة منذ أمس برودة شديدة وغيوم وارتفاع الموج على البحر المتوسط يصل إلى 4 أمتار على حسب ما أكدته هيئة الأرصاد الجوية.



ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على جاهزية الاستعداد لأى طارئ في حالة سقوط الأمطار والسيول.



وشددت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط على جاهزية جميع الوحدات المحلية ومجالس المدن والتواجد بالشارع والوقوف على مدى جاهزية عربات شفط مياه الأمطار وتسليك كافة البالوعات بالشوارع الرئيسية والجانبية وقيام عمال الصرف الصحى بالتواجد على مدار اليوم في شوارع المدن والقري لمواجهة اى طوارئ



وأعلنت جمعية الصيادين بعزبة البرج توقف حركه الصيد بالعزبة لحين استقرار الأحوال الجوية حفاظا على أرواح الصيادين ولحين تحسن الأحوال الجوية.

ومن دمياط إلى الفيوم حيث شهدت المحافظة منذ الصباح الباكر اليوم ، طقس بارد وغير مستقر على كافة أنحاء محافظة الفيوم ، حيث توجد رياح باردة شديدة والسحب تعطى سماء المحافظة .

وبالرغم من هذا الطقس إلا أنه لم يؤثر على حركة انتظام السيارات بطريق الفيوم القاهرة الصحراوي وطريق أسيوط الغربى والفيوم بنى سويف الزراعى .

كما شهدت حركة صيد الأسماك ببحيرة قارون ووادى الريان ، توقف تام بعد أن أمتنع الصيادين وأصحاب المراكب عن الخروج للصيد ، بسبب الرياح الشديدة وارتفاع الأمواج وخوفا على حياتهم من الغرق وانقلاب مراكبهم الشراعية .

من جانب آخر، خلت المناطق السياحية من الزائرين والمترديين عليها مثل وادى الريان وبحيرة قارون ووادى الحيتان وقرية تونس السياحية .

أما عن عروس البحر ، فشهدت محافظة الإسكندرية تواصل سقوط الأمطار اليوم لليوم الثاني على التوالي مع حدوث انخفاض ملحوظ في درجة الحرارة ، بينما استمرت حركة الملاحة بمينائى الاسكندرية والدخيلة.



وقال المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية أحمد بريقع ،في تصريح له، إن عمليات مغادرة السفن والبواخر ورسوها على أرصفة الميناء، وحركة شحن وتفريغ البضائع وتداول الحاويات والشاحنات، استمرت بشكل طبيعي ومنتظم.



ووجه رئيس هيئة ميناء الإسكندرية الربان طارق شاهين إداراتي الحركة والخدمات البحرية ومركز عمليات الميناء برفع درجة الاستعداد، وتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والبواخر مع سرعة لانتقال، حفاظا علي الممتلكات والأرواح وسلامة الملاحة البحرية.



وقامت جميع الأجهزة التنفيذية المعنية والأحياء بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة ومنع تراكم مياه الأمطار، وتسهيل حركة المشاه و تحقيق السيولة المرورية.

وفي الغربية شهدت مراكز ومدن محافظة الغربية، اليوم الجمعة، سقوط أمطار غزيرة ومتوسطة، على معظم أنحاء المحافظة، وانخفاضا كبيرا في درجات الحرارة مع تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة.



وأعلنت محافظة الغربية، عن رفع درجة الاستعداد القصوى، لمواجهة الأمطار وموجة التقلبات الجوية، حيث تم الدفع بسيارات مجالس المدن والأحياء وشركة المياه والصرف الصحى إلى مختلف المناطق والشوارع لإزالة تجمعات المياه.



وكلف الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، رؤساء الأحياء بالتواجد فى الشوارع على مدار اليوم لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه، وتمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض للتراكمات لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.



وأكد المحافظ ، استمرار التنسيق الكامل والتعاون بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، وعلى رأسها شركة الصرف الصحي ومياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنية.

وفي سيناء شهدت محافظة الشمال ، أجواء ممطرة ورياح باردة، حيث تهب رياح باردة وصلت إلى درجة الصقيع خاصة في مناطق مركزي الحسنة ونخل بوسط سيناء وكذلك المدن الساحلية المطلة علي ساحل البحر المتوسط وسط انتشار الغيوم والسحب في سماء المنطقة وتوقعات بهطول الأمطار.

وقال اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إنه تم رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات ومجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية في المحافظة لمواجهة الظروف الجوية.

ووجه المحافظ، مسؤولي مديريات الخدمية باتخاذ جميع الاستعدادات بالمرافق الخدمية لأي تطورات قد تحدث بسبب الظروف الجوية، ومتابعة الموقف لحظة بلحظة، بالتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة.

كما توقفت حركة الملاحة في مياه البحر المتوسط بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، لليوم الثاني على التوالي، ورست المراكب في ميناء الصيد بالبرلس، وفي شاطئ بحيرة البرلس، والقرى المطلة على البحر المتوسط بمطوبس، لسوء الأحوال الجوية.



وأعلنت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ عن استمرار توقف حركة الملاحة في مياه البحر المتوسط، نظرا لسوء الأحوال الجوية وهبوب الرياح، ومازالت غرف العمليات في انعقاد مستمر لمتابعة حالة الطقس السيئة التي تعرضت لها قرى ومدن المحافظة.



من جانبه، وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستمرار تواجد رؤساء المدن ونوابهم ورؤساء الوحدات القروية في الشوارع والأحياء لمتابعة حالة الطقس والتعامل الفوري في حال هطول الأمطار برفع المياه، واستمرار حملات النظافة وإزالة الإشغالات.