هاس تكشف عن سيارة فورمولا 1 بترقيات جديدة لموسم 2022 | صور

كشفت هاس عن سيارتها الجديدة للفورمولا 1 لموسم 2022 القادم من خلال سلسلة من الصور المميزة، وتعتبر الشركة هي الأولى من بين فرق F1العشرة التي تكشف عن سيارتها الجديدة المسماة VF-22 Challenger، المصممة وفقًا للوائح الجديدة التي يُزعم أنها تجعل الرياضة أكثر تنافسية.

اس تكشف سيارة فورمولا 1 مزودة بترقيات الجديدة استعداداً لموسم 2022

يختلف شكل سيارات 2022 F1 اختلافًا جذريًا مع إضافات تشمل الأرضية ذات، وجناح أمامي مبسط، وجناح خلفي معاد تشكيله، وعجلات 18 بوصة بإطارات منخفضة الارتفاع، والتي تقول هاس إنها مصممة لتقليل ارتفاع درجة الحرارة والسماح للسائقين بالتحكم افضل.

اس تكشف سيارة فورمولا 1 مزودة بترقيات الجديدة استعداداً لموسم 2022

تأتي سيارة فورمولا 1 الجديدة بمحرك يوجد محرك V6 Ferrari 066/7 سعة 1.6 لتر مزود بشاحن توربيني، يعمل بوقود حيوي بنسبة 10٪، كجزء من مجموعة نقل الحركة الهجينة.

قال مؤسس شركة Haas ومالكها جين هاس: "إنه ذلك الوقت من العام الذي تشعر فيه بالتفاؤل بشكل طبيعي بأن العمل الجاد والجهود التي يبذلها الجميع ستترجم إلى مشاركة تنافسية على المسار الصحيح".

اس تكشف سيارة فورمولا 1 مزودة بترقيات الجديدة استعداداً لموسم 2022

"لقد اتخذنا القرار في عام 2020 لتوجيه الوقت والموارد حقاً إلى VF-22، والتخلي عن أي شيء متعلق بالمسار لعام 2021، والذي لم يكن من السهل مشاهدته، ونأمل أن يؤتي هذا القرار ثماره ونعود إلى تحدي النقاط وأخذ شيء من عطلات نهاية الأسبوع ".

تمت إزالة بعض التفاصيل الديناميكية الهوائية للسيارة من الصور المعروضة في محاولة لحجب بعض السرية حتى يكشف الفريق عن النسخة النهائية في اختبار ما قبل الموسم في نهاية شهر فبراير.

اس تكشف سيارة فورمولا 1 مزودة بترقيات الجديدة استعداداً لموسم 2022

سيدخل هاس موسم 2022 بتشكيلة من السائقين لم تتغير، مع وجود نيكيتا مازبين وميك شوماخر خلف عجلة القيادة، وأنهى الفريق آخر مرة في عام 2021، بعد أن لم يسجل أي نقاط، وتعتقد هاس أن القواعد واللوائح الجديدة ستعيدها إلى التنافسية.

سيبدأ موسم F1 2022 في حلبة البحرين الدولية في الصخير يوم 20 مارس.