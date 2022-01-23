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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الإمارات تستقبل منافسات بطولتي الفورمولا الإقليمية الآسيوية و F4

حلبة مرسي ياس
حلبة مرسي ياس

أعلنت ادارة حلبة مرسى ياس بأبوظبي بدولة الإمارات استقبالها عدد من السباقات المميزة خلال عطلة الأسبوع ، على مدار ثلاثة أيام متتالية من السباقات الحماسية .

وتضم سباقات حلبة مرسي ياس سباقات الجولة الأولى من بطولة الفورمولا الإقليمية الآسيوية المعتمدة لدى الاتحاد الدولي للسيارات، والتي كانت تحمل سابقًا اسم بطولة فورمولا 3، وتشهد هذه البطولة الدولية مشاركة فريق أبوظبي للسباقات، بالتعاون مع بريما رايسينج، بثلاث سيارات يقودها السائقون الإماراتيون خالد وآمنة وحمدة القبيسي.

كما تشهد الحلبة انطلاقة موسم 2022 من بطولة الفورمولا الآسيوية الإقليمية والتي تقام منافسات موسمها الخامس على مسار الجائزة الكبرى في أبوظبي، وتتكون البطولة من خمس جولات و15 سباقًا تستضيفها دولة الإمارات ويشارك في منافساتها سائقو أكاديميات نخبة من أفضل فرق الفورمولا 1 ضمن ثمانية فرق، وتعتمد سيارات البطولة محرك أوتوتيكنيكا وهيكل تاتوس إف 3 تي-318.

ويخوض منافسات البطولة إلى جانب سائقي فريق أبوظبي للسباقات، بول آرون، سائق أكاديمية مرسيدس والبطل المتوج بلقب بطولة فورمولا 4 إيطاليا لعام 2019 لفئة المبتدئين، وآيساك هادجار، سائق أكاديمية ريد بل والبطولة المتوج بلقب بطولة الفورمولا الإقليمية الأوروبية لموسم 2021 لفئة المبتدئين، وسيباستيان مونتويا، نجل سائق الفورمولا1 السابق خوان بابلو مونتويا.

وبعد الانطلاق غير الرسمي لفعاليات البطولة في سباق كأس فورمولا4 الإمارات الذي أقيم ضمن فعاليات جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا1 بدون احتساب نقاط السباق ضمن البطولة، تقام أول جولة رسمية تحتسب نقاطها في البطولة خلال عطلة هذا الأسبوع في حلبة مرسى ياس. وتتكون البطولة في موسم 2021/2022 من 20 سباقًا تقام على مدار خمس جولات ما بين شهري يناير وفبراير. ويشهد الموسم الحالي الحضور الأول للجيل الثاني من سيارات تاتوس فورمولا4 المزودة بنظام "هالو" للحماية.

بالإضافة الى إقامة الجولة الثانية من سلسلة 24 ساعة، و سباق هانكوك أبوظبي ساعات، والجولة الثالثة من كأس الخليج راديكال، والذي تشهد فعالياته في عطلة هذا الأسبوع إقامة ثلاثة سباقات.

الامارات بطل مرسيدس دولة الامارات فورمولا 1 الاتحاد الدولي 24 ساعة الاتحاد الدولي للسيارات الفورمولا 1 السباقات حلبة مرسى ياس الجائزة الكبرى

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