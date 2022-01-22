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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الشبح .. تعرف على مواصفات أفخم سيارة فى العالم

رولز رويس رايث 2021
رولز رويس رايث 2021

تعتبر العلامة التجارية رولز رويس الانجليزية من اكثر العلامات فخامة فى عالم السيارات واشهرها لدى الاثرياء ، وكل فترة تطل علينا بطراز يعتبر هو الافخم على مستوى الرفاهية والقوة ، ومؤخرا طرحت رولز رويس السيارة طراز رايث موديل 2021 ، ليصبح بذلك الافخم على مرة تاريخها الممتد لأكثر من 116 عاماً.

ويقول تورستن مولر أوتفوش، الرئيس التنفيذي لشركة رولز رويس ، ان معنى كلمة رايث تعني (الشبح) وهي تلمّح ، إلى كل ما هو نادر ورشيق وصلب، إلى هالة لا نظير لها على الأرض ، حيث ان ملامح الهيكل الخارجي من البنية الأمامية الذكورية نحو مؤخرة السيارة المنخفضة فتعطيَ انطباعا بالاتزان ، هذا بالإضافة إلى إطار النافذة الجرافيكي، الذي ينحدر نزولاً نحو باب السيارة فيعزز سمة الانسيابية الجوهرية التي لطالما تميّزت بها سيارات رولز رويس .

بالاضافة الى ضم رايث للبابين اللذين لا يشملان إطارات أو عمود فاصل بين النوافذ، فنجدهما بحجم مثالي يكمّلان الجناحين الأماميين فيسهلان الدخول والخروج من السيارة، وتقدم المقصورة الداخلية نوع جديد من الأخشاب، وهي قشور (Canadel) الخشبية الرائعة مفتوحة المسام. ويساهم هذا النوع من الخشب بصلابته ولمعته الخفيفة التي تحافظ على خصائصه الطبيعية في إضفاء جو دافىء، التي توحي بالتصميم الداخلي لليخوت الفاخرة .

وتستمد السيارة رولز رويس رايث 2021 ، والتى تعتبر افخم سيارة على مستوى العالم ، قوتها من محرك V12 سعة 6.6 لترات مزدوج التوربو بقوة 632 حصانا عند 5600 دورة في الدقيقة، وعزم دوران يصل إلى 800 نيوتن-متر عند 1500 - 5000 دورة في الدقيقة، ويتمتع المحرك بخاصية الحقن المباشر للوقود لتعزيز كفاءة الأداء والحد من الانبعاثات.

وتنطلق إلى سرعة 100 كلم/سا خلال 4.6 ثواني فقط، والوصول إلى سرعة قصوى محددة إلكترونياً عند 250 كلم/سا. وتنتقل هذه القوة بانسيابية كاملة بفضل ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات. وبفضل المحرّك القوي وناقل الحركة المتطوّر، كما وتضم رايث من رولز رويس خاصية النقل المتعدد للتروس. فعندما يتم الضغط بسرعة على دواسة الوقود تيقن السيارة بأن السائق يرغب بالتسارع وتبدّل إلى السرعة الأصغر والأنسب.

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