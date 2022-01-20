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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بأيادي طلاب.. تعديل سوزوكي جيمني إلى سيارة بخمسة أبواب

السيارة جيمني
السيارة جيمني

أطلقت شركة سوزوكي اليابانية منذ فترة جيلها الحالي من السيارة طراز جيمني والتي تأتى بأربع أبواب فقط ، ولكن لا يرضى محبى السيارات وعالم التعديل بهذا الأبواب الأربعة فقط .

 

فاراد معلم في كلية اليابان للسيارات "نيهون أوتوموبيل كوليدج" من طلابه بإنتاج نسخة ذات خمس أبواب رائعة المظهر من السيارة جيمني لعرضها في معرض طوكيو للسيارات 2022 .

 

والقصة تعود عندما أراد المعلم بتكليف الطلاب الثمانية بتولي مهمة تحويل السيارة سوزوكي جيمني إلى فئة خمسة أبواب والسماح لهم بالانطلاق من هذه النقطة ، وقاموا الطلاب بمد طول الجسم والسقف خلف العمود الجانبي الوسطي "بي بيلّار"، من أجل إضافة بابين خلفيين، ما أجبرهم على تعديل الرفارف الخلفية.

 

تتميز جيمني المعروضة في معرض طوكيو للسيارات بنظام تعليق مرتفع مع الكثير من المكونات المكشوفة ، يوجد أيضًا قفص مقاوم للانطباق خارجي يتضمن سلةً على السقف. و شريط إضاءة LED وخيمة للرفع ، مع مكبرات صوت داخل الباب الخلفي.

 

ووفقا لموقع ياهوو اليابان ، فان الطلاب واجهوا ضغطًا زمنيًا في إكمال هذا التصميم ، حيث انهم بدؤوا بالمشروع في أكتوبر وكان لابد من تجهيز السيارة لمعرض طوكيو للسيارات الذي بدأ في 14 يناير، انتهى الطالب المسؤول عن التصميم الداخلي من العمل على القطع في المدرسة وجلبها إلى المعرض لتثبيتها. 

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