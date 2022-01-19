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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

قلبت الموازين.. شركة هولندية تحدث ثورة فى صناعة السيارات الكهربائية

Lightyear One
Lightyear One

تتسابق الكثير من الشركات العالمية في صناعة السيارات ، لتطوير المركبات الكهربائية التي أصبحت الاتجاه العالمي ، وكل فترة تظهر شركة عالمية باختراع يعتبر ثورة في التكنولوجيا المستخدمة لهذه الفئة .

 

 ومع انتشار السيارات الكهربائية على ايد شركة تيسلا رائدة صناعة السيارات الكهربائية ، ظهرت العديد من المخاوف والمشاكل المتعلقة بهذا الفئة من السيارات ومنها مسافات السير بالإضافة الى نقاط الشحن والصيانة .

 

ولكن مؤخرا طرحت شركة هولندية تدعى لايت يير سيارة كهربائية ذات بطارية خارقة، يُمكنها السير لمدة تصل إلى شهر كامل دون الحاجة لإعادة الشحن، حيث كشفت الشركة في بيانات على موقعها الإلكتروني أنها تعمل حالياً على إنتاج سيارتين كهربائيتين بأحدث تكنولوجيات العصر مع شحن يدوم لمدة شهر كامل بدون الحاجة لشحنها وقد تمتد أكثر من ذلك.

 

واوضحت الشركة الهولندية فى بيانها إن سيارتها الأولى تم طرحها في الأسواق وهي (Lightyear One) التي تعمل بالطاقة الكهربائية بجانب قدرتها على تحويل الطاقة الشمسية إلى كهربائية من خلال خمسة أمتار مربعة من الألواح الشمسية مزود بها غلاف السيارة من الخارج.

 

كما ان هذه الألواح خلال ساعة من تعرضها لأشعة الشمس تعطي قدرة شحن تستطيع السيارة أن تسير بها مسافة تصل إلى 12 كيلومترا، وتبلغ قدرة السير بهذه السيارة من خلال الشحن 725 كم.

 

كما تعمل الشركة حاليا على إنتاج سيارة أخرى ستحمل اسم "لايت يير تو" وستكون بسعر اقتصادي لكن بقدرات أقل في الشحن مع العمل بالطاقة الشمسية والكهربائية معاً ، و سيتم الإعلان عن هذه السيارة خلال الربع الأخير من عام 2024 .

 

و السيارة الثانية التي سيتم طرحها بعد عامين سوف يكون شحنها أسرع للغاية من السيارة الحالية "لايت ييرون" بسبب صغر حجم البطارية، ولكن تكمن ميزة هذه السيارات الحديثة في أنها سوف تكون أسرع بكثير من أي سيارة كهربائية تقليدية أخرى.

 

و تقول الشركة إن "الكفاءة هي جوهر كل ما نقوم به، حيث تم تحسين تقنيتنا الخاصة، المضمنة في المكونات الأساسية، بما في ذلك مجموعة نقل الحركة ونظام الإدارة الحرارية والسقف الشمسي لتحقيق هذا الهدف".

 

كما يبلغ سعر السيارة Lightyear One وصل الى 170 ألف دولار أمريكي ومتاحة حاليا في الأسواق، اما السيارة الثانية الاقتصادية يبلغ سعرها 33 ألفاً و779 دولارا أمريكيا .

 

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