جدول الدوري السعودي.. الاتحاد في الصدارة والشباب يلاحقه

تعادل النادي الأهلي أمام منافسه التعاون بنتيجة هدف لكل منهما بالمباراة التي أقيمت أمس ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري السعودي.

وواصل الاتحاد صدارته لترتيب مسابقة الدوري السعودي قبل خوضه منافسات الجولة الحالية وبالرغم من لعبه 17 مباراة فقط .

في حين جاء فريق الشباب في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 37 نقطة جمعها من 19 مباراة بينما يحتل المركز الثالث فريق النصر برصيد 35 نقطة من 18 مباراة .

وجاء الهلال في المركز الرابع برصيد 31 نقطة من 17 مباراة لعبها وتم تأجيل لقائي الزعيم بسبب خوضه منافسات بطول كأس العالم للأندية

ويلعب اليوم فريق الاتحاد امام أبها في تمام الساعة الثالثة وخمس دقائق كما يواجه فريق النصر منافسه الطائي في تمام الساعة الخامسة وعشرون دقيقة ، ويواجه الفتح منافسه الباطن في تمام الساعة الخامسة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة .

ترتيب الدوري السعودي :-

1- الاتحاد : 41 نقطة

2- الشباب : 37 نقطة

3- النصر : 35نقطة

4- الهلال : 31 نقطة

5- ضمك : 30 نقطة

6- الفيحاء : 25

7- الرياض : 25

8- أبها : 25

9- الأهلي : 21

10- الاتفاق : 20 نقطة

11- الفيصلي : 19

12- الطائي : 19

13- الفتح : 18

14- التعاون : 18

15- لباطن : 16

16- الحزم: 14