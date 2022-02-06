جامعة الفيوم: أشرف الغندقلي قائما بأعمال أمين عام الجامعة

أصدر الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، قرار رقم (140) لسنة 2022 م بقيام الدكتور أشرف عبد الوهاب محمد عبد الوهاب الغندقلي، مدير عام الإدارة العامة لمكتب الدكتور رئيس الجامعة، بتسيير أعمال أمين عام جامعة الفيوم.

وكان الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، قد حفل تكريم أيمن صوفي حلبة، القائم بأعمال أمين عام الجامعة، لبلوغه السن القانونية للمعاش، بحضور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم السابق، محمد سعيد أبو الغار، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد فاروق الخبيري، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وعرفة صبري حسن، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والعلاقات الثقافية والبحوث، وعمداء ووكلاء الكليات وقيادات المديرية المالية بالفيوم ومديرو العموم بالجامعة والعاملين، بفندق كلية السياحة والفنادق.



أكد ياسر مجدي حتاته أن أيمن حلبة قدم عطاءات وجهودا متميزة للجامعة أثناء توليه القيام بأعمال الأمين العام للجامعة؛ حيث كان مخلصا ومتفانيا في عمله.