جامعة عين شمس : نشارك بالمبادرات الرئاسية بقوافل شاملة للمحافظات

طلاب عين شمس يستعدون للمشاركة في ملتقى الصداقة الدولى الأول لشباب الجامعات



قال الدكتور هشام تمراز نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع، إن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" شملت ٥١ قرية ومركز على مستوى ٢٠ محافظة ومن هذا المنطلق أطلقت جامعة عين شمس قوافل شاملة للمحافظات اشتملت على العديد من الأنشطة منها محو الأمية وتعليم الحرف ومساعدات طبية.

وأضاف نائب رئيس جامعة عين شمس خلال تصريحاته لـ صدي البلد أن قامت الجامعة بعلاج الكثير من أمراض مختلفة مجانا ، بالاضاف الي العديد من حالات مستعصية تم تحويلها لمستشفى الدمرداش الجامعي للعلاج بالمجان كما تم إهداء أجهزة تعويضية .

وتنظم كليه التجارة جامعه عين شمس ،بالتعاون مع اتحاد طلاب الكليه القافله التنمويه لأهالى قريه شطانوف مركز أشمون بمحافظه المنوفيه، يوم الأربعاء الموافق ٩ نوفمبر ٢٠٢٢ وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.



وأضاف أن القافلة تتضمن تقديم رعايه طبيه و تعليم الكبار ومشاركة بنك الكساء المصرى .

وأشار إلى أن جامعة عين شمس فازت بجائزة اليونسكو لمحو الأمية ٢٠٢١، بالشراكة مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، والخاصة بتنظيم فصول محو الأمية عبر الإنترنت للمناطق الريفية والفقيرة بجمهورية مصر العربية.

وأوضح ، أن حصول الجامعة على هذه الجائزة يعد تتويجًا لتوجهات القيادة السياسية ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ نحو بناء جمهوريتنا الجديدة بلا أمية، كما يعد تتويجا للجهود المضنية التي بذلتها الجامعة علي مدار العامين الماضيين في اطار الاهتمام بهذا الملف الهام الذي يصب في جهود التنمية الشاملة الغير المسبوقة بالدولة، ، موضحا ان جامعة عين شمس لها باع طويل في مكافحة الأمية حيث تضم أقدم مركز لتعليم الكبار على مستوى الجامعات المصرية.

ان طلاب جامعة عين شمس قدموا أروع الأمثلة في القيام بدورهم المجتمعي إيمانا منهم بأهمية دور الشباب في تحقيق التنمية المستدامة والقضاء علي الأمية من أجل تحقيق مستقبل أفضل لمصر.

وأشاد الدكتور هشام تمراز بالشراكة بين مؤسسات الدولة نحو إعلان مصر خالية من الأمية من خلال استثمار طاقات شبابها وخاصة شباب الجامعات للتصدي لقضية الأمية؛ لتنمية مصرنا الحبيبة تماشيا مع خطة مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وذلك انطلاقا من رؤية مصر الاستراتيجية لعام ٢٠٣٠، وتنفيذا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتحت شعار« حياة كريمة بلا أمية» وإعلان مصر خالية من الأمية بحلول عام 2030، حيث تعد الأمية قضية وطن، لما لها من آثار اجتماعية واقتصادية وسياسية تؤثر على تقدم المجتمع ورقيه، وتعوق عمليات التنمية المستدامة، وإحداث نقلة حقيقية فى مجالات العمل المختلفة، وبوصفها أحد أهم وأخطر المشكلات التى تواجه الدول النامية فى الوقت الحاضر، حيث يبلغ عدد الأميين في مصر حوالي 17 مليون أمي، بنسبة 27% من إجمالي عدد السكان في الشريحة العمرية من (15 عاما فأكثر)، وتزداد نسبة الإناث الأميات عن نسبة الذكور بحوالي 10%.

ويستعد طلاب جامعة عين شمس للمشاركة في فعاليات " ملتقى الصداقة الدولي الأول لشباب الجامعات " والذى تنظمه إدارة ونادى الطلاب الوافدين بجامعة المنصورة بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الطلاب واتحاد الطلاب جامعة المنصورة ، خلال الفترة من 7 حتي 10 فبراير الحالي ، وذلك بمناسبة احتفال جامعة المنصورة باليوبيل الذهبي بمناسبة مرور ٥٠ عاما على إنشائها تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء.



وتأتى مشاركة وفد جامعة عين شمس تحت رعاية أ.د محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس و أ.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وا.د أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وتحت إشراف أ.د شهيرة سمير المدير التنفيذى لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي ، ويتكون الوفد من الطلاب المتميزين من المصريين والوافدين تحت أشراف د.عبد العزيز محمود المدرس بكليه التربية وبرئاسه أ.د شيروت الأحمدى مدير إدارة الوافدين بالجامعة.

جدير بالذكر أن جامعة المنصورة تستضيف خلال الملتقي طلاب من ٢٤ جامعة مصرية بمشاركة الملحقين الثقافيين للدول المختلفة التي يدرس طلابها الوافدين بالجامعات المصرية.



ويهدف الملتقى إلى تعزيز روح التضامن الإنساني والدفاع عنها باعتبار أن الصداقة بين الشعوب عامل ملهم لجهود السلام ، وسوف يقام الملتقى بمشاركة الطلاب المصريين والطلاب الوافدين من كافة الجامعات المصرية الحكومية والخاصة وكذلك الطلاب الدارسين بمصر من خلال برامج التبادل الطلابي .

ومن المقرر أن يتضمن الملتقي لقاء مع السفير محمد العرابي وزير خارجية مصر السابق ، بالإضافة إلي أنشطة رياضية وترفيهية متنوعة، ويوم للشعوب والثقافات المختلفة ، والعديد من الفقرات الفنية المختلفة ، ولقاء شعري بنادي النيل ، ونقل للتراث الخاص بكل دولة من خلال الأكلات الشعبية المميزة لها ، تنظيم ورش عمل عن التنوع والتعدد الثقافي والحضاري للشعوب .