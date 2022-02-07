لاعبو الأهلي يودعون أسرهم أمام مطار القاهرة قبل السفر إلى الإمارات.. صور

بعد عودتهم مع المنتخب من الكاميرون

ودع لاعبو الأهلي العائدين من الكاميرون بعد المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، أسرهم أمام مطار القاهرة فور وصولهم من ياندى اليوم، وسط اجرات مكثفة لخروجهم قبل السفر إلى الإمارات للانضمام لبعثة النادي المشاركة في كأس العالم للأندية.

واضطر لاعبو الأهلي، للعودة إلى القاهرة قبل التوجه إلى الإمارات للمشاركة في كأس العالم للأندية، برفقة بعثة المنتخب الوطني القادمة من الكاميرون، وذلك لتعثر الإجراءات السفر المباشرة من ياوندي إلى الإمارات.

وحرصت أسر اللاعبين "عمرو السولية، ومحمد عبد المنعم، و محمد شريف، ومحمد الشناوي، وأيمن أشرف" ، وجميع لاعبي الأهلى الذين شاركوا مع المنتخب، على انتظارهم في المطار لتوديعهم قبل السفر إلى الإمارات.

ومن المقرر أن يغادر لاعبو الأهلي مطار القاهرة الدولي، على متن الرحلة المتجهة إلى الإمارات، بعد إنهاء إجراءات سفرهم من خلال مبنى الركاب رقم 2 بالمطار.

كانت بعثة المنتخب الوطني، وصلت قبل قليل، إلى مطار القاهرة، قادمة من الكاميرون، بعد خسارة المباراة النهائية في بطولة كأس أمم أفريقيا أمام السنغال بركلات الترجيح بنتيجة ٤/ ٢.

وأنهت سلطات مطار القاهرة، إجراءات وصول بعثة المنتخب الوطني من خلال صالة 4 المخصصة للطيران الخاص بمطار القاهرة، وسط إجراءات أمنية واحترازية ووقائية مشددة.

وكان مقرر وصول بعثة المنتخب الوطني إلى مطار القاهرة، قبل ظهر اليوم، ولكن تأخر وصولها بسبب ظروف إنهاء الإجراءات في مطار ياوندي بالكاميرون، والذي جرت بالتزامن معها أيضا إنهاء إجراءات الجماهير المصرية التي غادرت القاهرة لمؤازرة المنتخب هناك في مباراته النهائية بالبطولة.

وبحسب مطار القاهرة، فإن طائرة المنتخب الوطني، أقلعت من مطار ياوندي، في تمام التاسعة صباح اليوم، متأخرة عن موعد إقلاعها المقرر لها نحو 4 ساعات، بسبب ظروف إنهاء الإجراءات في مطار ياوندي بالكاميرون.

وتضم بعثة المنتخب الوطني، العائدة لاعبي النادي الأهلي بعد أن تعذر سفرهم مباشرة إلى الإمارات للانضمام إلى فريق ناديها للمشاركة في بطولة العالم للأندية، حيث من المقرر أن يتوجه لاعبو الأهلي إلى الإمارات ظهر اليوم فور الوصول إلى القاهرة.

ويدرس الجهاز الفني لمنتخب الفراعنة الكبار بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، إقامة معسكر طويل للمنتخب خلال شهر مارس المقبل قبل مواجهة السنغال فى الدور الحاسم لتصفيات كأس العالم بقطر.

ويلتقى منتخب مصر الوطنى نظيره منتخب السنغال فى الدور الحاسم لتصفيات المونديال خلال يومي ٢٤ و ٢٩ مارس المقبل.

ويرغب البرتغالي كارلوس كيروش إلى تحقيق المزيد من التجانس خلال معسكر الفراعنة الكبار قبل الدور الحاسم لتصفيات المونديال.

لاعبو الأهلي يودعون أسرهم أمام مطار القاهرة قبل السفر إلى الإمارات

لاعبو الأهلي يودعون أسرهم أمام مطار القاهرة قبل السفر إلى الإمارات

لاعبو الأهلي يودعون أسرهم أمام مطار القاهرة قبل السفر إلى الإمارات

لاعبو الأهلي يودعون أسرهم أمام مطار القاهرة قبل السفر إلى الإمارات

لاعبو الأهلي يودعون أسرهم أمام مطار القاهرة قبل السفر إلى الإمارات

لاعبو الأهلي يودعون أسرهم أمام مطار القاهرة قبل السفر إلى الإمارات

لاعبو الأهلي يودعون أسرهم أمام مطار القاهرة قبل السفر إلى الإمارات