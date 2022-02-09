خطة سكانية بقرى بني سويف ضمن جهود المحافظة في مواجهة زيادة المواليد

عقد بلال حبش نائب محافظ بني سويف، اجتماعاً بأعضاء وحدة السكان بديوان عام المحافظة، في إطار تكليفات محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم.

وذلك بحضور: قرني عبد الحليم رئيس الوحدة _مدير إدارة الإحصاءات المركزية بالمحافظة، وباقى أعضاء الوحدة من رؤساء الوحدات المحلية السبع ومسئولى القطاعات والأجهزة التنفيذية والمجالس القومية المعنية وواللجان التنسيقية بالمراكز والشباب المتطوع بوحدة السكان.

وخلال الاجتماع، تم استعراض نتائج ورش العمل والاجتماعات التي نفذتها الوحدة على مستوى مراكز المحافظة السبع خلال الفترة الماضية، للوقوف على متطلبات دعم و تنفيذ خطة الدولة لمواجهة الزيادة السكانية المطردة،وجهود تحسين الخصائص السكانية،في إطار الإستراتجية المصرية ورؤيتها 2030،لاسيما في محور بناءالشخصية المصرية المتكاملة.

حيث تم الاتفاق على البدء في تنفيذ خطة سكانية تستهدف 225 قرية على مستوى مراكز المحافظة،بمشاركة كافة الجهات المعنية والشريكة تحت عنوان"يوم القرية"، وتشمل عقد أنشطة وفعاليات توعوية خاضة بالقضية السكانية وطرق وأساليب مواجهتها ، من خلال تنظيم فعاليات رياضية وقوافل طبية وسكانية ولقاءات جماهيرية توعوية لأهالي تلك القرى، على أن يتم البدء بقرية اهناسيا الخضراء الأسبوع المقبل .

و أشار"حبش"، إلى توجيهات المحافظ بضرورة تكاتف جميع الجهات لمجابهة الزيادة السكانية،لتحقيق أفضل نتائج ممكنة بحسب الخطة التي تنفذها الدولة، من خلال التنسيق بين كافة الجهات الشريكة للحد من الزيادة السكانية ورفع الوعي المجتمعي بها وخفض معدلات النمو السكاني و تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام هذا الملف ، لاسيما في ظل اهتمام القيادة السياسية بهذا الملف ضمن الإستراتيجية القومية للسكان 2030 .

يذكر أن وحدة السكان قد تم تشكيلها بقرار من محافظ بني سويف،تحت إشراف النائب بلال حبش، وبرئاسة مدير وحدة السكان بالديوان العام،وعضوية ممثلين عن إدارات: التخطيط والإعلام ومركز المعلومات والإحصاء، لزيادة تفعيل دور اللجان السكانية على مستوى المراكز والمدن بالتنسيق مع المجلس القومي للسكان، وذلك في ضوء توجيهات وزارة التنمية المحلية بتفعيل دور وحدات السكان بالمحافظات .