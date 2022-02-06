عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ بني سويف يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة

نائب محافظ بني سويف
نائب محافظ بني سويف

زار الدكتور عاصم سلامة، نائب محافظ بني سويف اليوم، الأحد، عدداً من قرى مركز ببا ، لمتابعة سير العمل في مشروعات"حياة كريمة ". 

يأتي ذلك في إطار تكليفات المحافظ"د. محمد هاني غنيم" بالمتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية،للوقوف على المعوقات أولاً بأول لسرعة تذليلها، بهدف تسريع وتيرة العمل في مشروعات المبادرة.

ورافقه خلال الزيارة:الأستاذ أيمن نافع من لجنة متابعة المشروعات برئاسة مجلس الوزراء ، والأستاذ مدحت صلاح  رئيس الوحدة المحلية ومسؤولو قطاعات المبادرة

وتفقد نائب محافظ بني سويف سير الأعمال الجاري تنفيذها بمشروعي المجمعين الخدميين بطنسا بني مالو وقمبش،اللذين يشرف علي تنفيذهما الجهاز المركزي للتعمير،ضمن 6 مجمعات خدمية يتم إنشاؤها بقرى مركز ببا،حيث تضم المجمعات(مراكز تكنولوجية لخدمة المواطنين،مكاتب بريد،وحدات للتضامن الاجتماعي،مكاتب تموين، شهر عقاري) لتقديم العديد من الخدمات المختلفةبطريقة حديثة ومميكنة داخل المبنى توفيراً للوقت والجهد والتيسير على المواطنين،علاوة على متابعة سير العمل في مشروعات المجمعات الزراعية بالقريتين، والتي تضم جمعيات زراعية ووحدات بيطرية وإرشاد زراعي، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمزارعين بدائرة المجلسين القرويين

محافظ بني سويف يناقش جهود الحملات التموينية في الرقابة على الأسواق

كما تابع"سلامة"سير الأعمال الجاري تنفيذها في مشروع  وحدة إسعاف طنسا بني مالو"إنشاء جديد"،والتي يشرف علي تنفيذها جهاز التعمير والإسكان ،وتضم 2 سيارة"نموذج كبير"لدعم الخدمة الصحية في مجال الإغاثة وتقديم الخدمات الفورية للمواطنين في حالات الطوارئ.،للدفع بخطة المحافظة للارتقاء بالمنظومةالصحية

وتضمنت الزيارة كل تفقد نائب المحافظ لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع التعليم، حيث تابع سير العمل في مشروع المدرسة الرسمية للغات بقمبش "إنشاء جديد"، والتي تنفذها الهيئة العامة للأبنية التعليمية بتكلفة 6.6 مليون جنيه على مساحة 480م، وتضم 14 فصلاً دراسياً بواقع "2 رياض أطفال و6 فصول ابتدائي و3 إعدادي و3 للثانوي العام" بجانب تفقد أعمال توسعة مدرسة الشهداء الإعدادية بقرية طنسا بني مالو ،والتي يتم تنفيذها ضمن 29 مشروعاً بقرى المركز

بني سويف مجلس الوزراء محافظ بني سويف الوحده المحلية نائب محافظ بني سويف الدكتور عاصم سلامة المتابعة الميدانية المواطنين حملات المبادرة الرئاسية

موضوعات متعلقة

محافظ بني سويف يناقش جهود الحملات التموينية في الرقابة على الأسواق

ترشيحاتنا

بتخفيضات 70%.. الأوكازيون الشتوي 2022 ينطلق غدا

جورجيا تعرب عن ترحيبها بإجراءات الحفاظ على السلام في أوكرانيا

نجم الزمالك يؤدى تدريبات تأهيلية استعدادا لدوري أبطال أفريقيا

مش بس الشتا.. أسباب غير متوقعة للكسل والخمول

فنانة سودانية شهيرة تكشف تفاصيل إصابتها بسرطان الثدي.. ما القصة؟ “فيديو”

بمواصفات رائدة.. أفضل هواتف سامسونج في الأسواق السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر ضد السنغال..«كاف» يمنع كيروش من التواجد مع المنتخب في غرف الملابس

القناة الجزائرية تعلن نقل نهائي مصر والسنغال بكأس أمم أفريقيا

الخوف والبرد أم النزيف.. ما السبب الطبي لوفاة الطفل ريان ؟

مصر والسنغال .. كاف يدرس بدء النهائي الإفريقي بدقيقة حداد على ريان

رئيس الوزراء يصدر قرارا بإسقاط الجنسية المصرية عن مواطن

إلغاء عقوبة داوود.. كاف يصدر بيانا رسميا قبل موقعة مصر والسنغال

المغرب: الطفل ريان توفي قبل وصول رجال الإنقاذ إليه

بيتجنن لما بيشوف دم..دافع نفسي مثير وراء مقتل أسرة كاملة في مذبحة الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواجهة مثيرة تجمع الصديقين بلقاء مصر والسنغال..ماذا يحمل صلاح وماني في جعبتيهما؟

مشاهدة بث مباشر مباراة مصر والسنغال اليوم في نهائي أمم إفريقيا.. تحديث

الطفل ريان يعيد للمصريين ذكرى زلزال 1992..أكثم سليمان شاب مصري تحت الأنقاض لأربع أيام

قوات الدفاع الشعبى و العسكرى تنظم فاعليات مميزة خلال شهر يناير

فيديو

هيئة الأرصاد للمواطنين: لا تنخدعوا بارتفاع درجات الحرارة نهارا.. فيديو

مباراة مصر والسنغال.. أرقام قياسية للفراعنة أمام أسود التيرانجا “فيديو”

لـ دنيا سمير غانم.. حلا أسدي تطرح أغنية "شكرا ما تكفيش" |فيديو

كيف تفاعل العالم مع وفاة الطفل ريان وكيف تلقى والداه الخبر .. شاهد

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

اﻟﻤﺰﻳﺪ