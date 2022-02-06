نائب محافظ بني سويف يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة

زار الدكتور عاصم سلامة، نائب محافظ بني سويف اليوم، الأحد، عدداً من قرى مركز ببا ، لمتابعة سير العمل في مشروعات"حياة كريمة ".

يأتي ذلك في إطار تكليفات المحافظ"د. محمد هاني غنيم" بالمتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية،للوقوف على المعوقات أولاً بأول لسرعة تذليلها، بهدف تسريع وتيرة العمل في مشروعات المبادرة.

ورافقه خلال الزيارة:الأستاذ أيمن نافع من لجنة متابعة المشروعات برئاسة مجلس الوزراء ، والأستاذ مدحت صلاح رئيس الوحدة المحلية ومسؤولو قطاعات المبادرة

وتفقد نائب محافظ بني سويف سير الأعمال الجاري تنفيذها بمشروعي المجمعين الخدميين بطنسا بني مالو وقمبش،اللذين يشرف علي تنفيذهما الجهاز المركزي للتعمير،ضمن 6 مجمعات خدمية يتم إنشاؤها بقرى مركز ببا،حيث تضم المجمعات(مراكز تكنولوجية لخدمة المواطنين،مكاتب بريد،وحدات للتضامن الاجتماعي،مكاتب تموين، شهر عقاري) لتقديم العديد من الخدمات المختلفةبطريقة حديثة ومميكنة داخل المبنى توفيراً للوقت والجهد والتيسير على المواطنين،علاوة على متابعة سير العمل في مشروعات المجمعات الزراعية بالقريتين، والتي تضم جمعيات زراعية ووحدات بيطرية وإرشاد زراعي، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمزارعين بدائرة المجلسين القرويين

كما تابع"سلامة"سير الأعمال الجاري تنفيذها في مشروع وحدة إسعاف طنسا بني مالو"إنشاء جديد"،والتي يشرف علي تنفيذها جهاز التعمير والإسكان ،وتضم 2 سيارة"نموذج كبير"لدعم الخدمة الصحية في مجال الإغاثة وتقديم الخدمات الفورية للمواطنين في حالات الطوارئ.،للدفع بخطة المحافظة للارتقاء بالمنظومةالصحية

وتضمنت الزيارة كل تفقد نائب المحافظ لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع التعليم، حيث تابع سير العمل في مشروع المدرسة الرسمية للغات بقمبش "إنشاء جديد"، والتي تنفذها الهيئة العامة للأبنية التعليمية بتكلفة 6.6 مليون جنيه على مساحة 480م، وتضم 14 فصلاً دراسياً بواقع "2 رياض أطفال و6 فصول ابتدائي و3 إعدادي و3 للثانوي العام" بجانب تفقد أعمال توسعة مدرسة الشهداء الإعدادية بقرية طنسا بني مالو ،والتي يتم تنفيذها ضمن 29 مشروعاً بقرى المركز