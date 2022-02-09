أحمد فهمي يكشف عن بوستر فيلمه الجديد "مستر إكس"

كشف الفنان الكوميدي أحمد فهمي، عن بوستر فيلمه الجديد “مستر إكس”، وشاركه من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتب أحمد فهمي، من خلال البوستر، معلقا “فيلم مستر اكس ( mr ex ) .. صيف ٢٠٢٢”.

وكان “صدى البلد” علم سابقا، أن النجم أحمد فهمي تعاقد على بطولة فيلمين ومسلسل سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.

واستقر أحمد فهمي على اسم "مستر x" اسمًا مبدئيًّا لأحد الفيلمين، على أن يختار اسمًا للفيلم الثاني خلال الفترة المقبلة.

ويعيش أحمد فهمي حالة من النشاط الفني بعد نجاح مسرحيته “جوازة معفرتة” التي عُرضت في موسم الرياض.