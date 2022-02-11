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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|هجوم ضار يستهدف سرقة جميع صورك الشخصية.. وريلمي تتحدى سامسونج بـ هاتف رخيص الثمن

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها:

 

تكنو تغزو الأسواق العالمية بهاتف 5G متطور ورخيص الثمن

 

بدأت شركة تكنو Tecno، في طرح هاتفها الأحدث لشبكات 5G في أسواق عالمية جديدة، وهو يمتاز بإمكانيات قوية تنافس أحد أجهزة أندرويد.

 

7 مميزات مفيدة تضيفها سامسونج لأجهزة جلاكسي S22 وTab S8.. تعرف عليها


أزاحت شركة سامسونج Samsung، الستار عن 6 أجهزة رئيسية جديدة، بما في ذلك 3 هواتف ذكية رائدة من سلسلة Galaxy S22 و3 أجهزة لوحية من تشكيلة Galaxy Tab S8، تتميز تلك الأجهزة بمجموعة من المواصفات القوية، بما في ذلك أحدث معالجات كوالكوم وشاشات عرض عالية بمعدل تحديث عال، وقدرات شحن أسرع، والمزيد.

 

Honor 60 SE.. هاتف رائد من هونر يتحدى أجهزة آيفون برو


كشفت شركة هونر Honor، عن أحدث هواتفها الذكية ضمن سلسلة Honor 60، وينطلق هاتف 60 SE، بمواصفات قوية الذي سيكون منافسا لأجهزة آبل وسامسونج.

 

تحذير لمستخدمي أندرويد.. هجوم ضار يستهدف سرقة جميع صورك الشخصية


حذر فريق الأمن في كاسبرسكي Kaspersky، مستخدمو هواتف أندرويد من تهديد شرس جديد يستهدف سرقة صورهم الخاصة والشخصية.

 

ريلمي تتحدى سامسونج بـ هاتف جديد رخيص الثمن منافس


أعلنت شركة ريلمي Realme، عن هاتف ذكي جديد ميسور التكلفة، وينطلق الهاتف الجديد Realme C35 مزودا بكاميرات ومواصفات جيدة والذي طورته ليكون منافس لهواتف سامسونج الحديثة.

 

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