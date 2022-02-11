أخبار التكنولوجيا|هجوم ضار يستهدف سرقة جميع صورك الشخصية.. وريلمي تتحدى سامسونج بـ هاتف رخيص الثمن

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها:

بدأت شركة تكنو Tecno، في طرح هاتفها الأحدث لشبكات 5G في أسواق عالمية جديدة، وهو يمتاز بإمكانيات قوية تنافس أحد أجهزة أندرويد.



أزاحت شركة سامسونج Samsung، الستار عن 6 أجهزة رئيسية جديدة، بما في ذلك 3 هواتف ذكية رائدة من سلسلة Galaxy S22 و3 أجهزة لوحية من تشكيلة Galaxy Tab S8، تتميز تلك الأجهزة بمجموعة من المواصفات القوية، بما في ذلك أحدث معالجات كوالكوم وشاشات عرض عالية بمعدل تحديث عال، وقدرات شحن أسرع، والمزيد.



كشفت شركة هونر Honor، عن أحدث هواتفها الذكية ضمن سلسلة Honor 60، وينطلق هاتف 60 SE، بمواصفات قوية الذي سيكون منافسا لأجهزة آبل وسامسونج.



حذر فريق الأمن في كاسبرسكي Kaspersky، مستخدمو هواتف أندرويد من تهديد شرس جديد يستهدف سرقة صورهم الخاصة والشخصية.



أعلنت شركة ريلمي Realme، عن هاتف ذكي جديد ميسور التكلفة، وينطلق الهاتف الجديد Realme C35 مزودا بكاميرات ومواصفات جيدة والذي طورته ليكون منافس لهواتف سامسونج الحديثة.