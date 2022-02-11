تكنو تغزو الأسواق العالمية بهاتف 5G متطور ورخيص الثمن

بدأت شركة تكنو Tecno، في طرح هاتفها الأحدث لشبكات 5G في أسواق عالمية جديدة، وهو يمتاز بإمكانيات قوية تنافس أحد أجهزة أندرويد.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، جاء تكنو Tecno Pova 5G، بشاشة كبيرة بقياس 6.9 بوصة، من نوع IPS LCD، بدقة 1080 × 2460 بكسل، تدعم معدل تحديث عال يبلغ 120 هرتزا، ويمتاز الهاتف بهيكل مقاوم للماء والغبار.

سعر ومواصفات تكنو Tecno Pova 5G

ويتمتع هاتف تكنو Pova 5G، بكاميرا خلفية مزدوجة بعدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، متصلة بكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 16 ميجابكسل، تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه، إلى جانب فلاش LED مزدوج في فتحة مخصصة على الشاشة.

هاتف تكنو Pova 5G

ويدعم هاتف تكنو Pova 5G، شبكات الجيل الخامس 5G، بفضل معالج ميدياتك Dimesnity 900، والمطور بدقة تصنيع 6 نانومتر، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، قابلة للتوسيع عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

هاتف تكنو Pova 5G

ويعمل هاتف Tecno Pova 5G، بواجهة المستخدم HiOS 8 المخصصة من تكنو، والمستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 11، ويحتوي الهاتف الذكي الجديد على بطارية قوية تبلغ سعتها 600 مللى أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 18 وات، يتم شحنها عبر منفذ USB-C.

وتشمل الميزات الأخرى بهاتف تكنو Pova 5G على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع ومقبس سماعة رأس بقياس 3.5 ملميتر، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، ومستقبل لإشارات الراديو FM، ويتوفر الهاتف لليع في اسواق العالمية باللون الأسود، مقابل سعر حوالى 270 دولار (أي ما يعادل 4 آلاف و200 جنيه مصري).