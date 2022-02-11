عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تكنو تغزو الأسواق العالمية بهاتف 5G متطور ورخيص الثمن

هاتف تكنو Pova 5G
هاتف تكنو Pova 5G

بدأت شركة تكنو Tecno، في طرح هاتفها الأحدث لشبكات 5G في أسواق عالمية جديدة، وهو يمتاز بإمكانيات قوية تنافس أحد أجهزة أندرويد.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، جاء تكنو Tecno Pova 5G، بشاشة كبيرة بقياس 6.9 بوصة، من نوع IPS LCD، بدقة 1080 × 2460 بكسل، تدعم معدل تحديث عال يبلغ 120 هرتزا، ويمتاز الهاتف بهيكل مقاوم للماء والغبار.

 

بـ 1200 جنيه .. تكنو تطلق هاتفا جديدا بمواصفات جيدة

تكنو تعلن عن أحدث هواتف "أندرويد Go" منخفضة التكلفة

 

سعر ومواصفات تكنو Tecno Pova 5G

ويتمتع هاتف تكنو Pova 5G، بكاميرا خلفية مزدوجة بعدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، متصلة بكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 16 ميجابكسل، تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه، إلى جانب فلاش LED مزدوج في فتحة مخصصة على الشاشة.

قد تكون صورة لـ ‏‏هاتف‏ و‏شاشة‏‏
هاتف تكنو Pova 5G

ويدعم هاتف تكنو Pova 5G، شبكات الجيل الخامس 5G، بفضل معالج ميدياتك Dimesnity 900، والمطور بدقة تصنيع 6 نانومتر، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، قابلة للتوسيع عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

قد تكون صورة لـ ‏‏هاتف‏ و‏شاشة‏‏
هاتف تكنو Pova 5G

ويعمل هاتف Tecno Pova 5G، بواجهة المستخدم HiOS 8 المخصصة من تكنو، والمستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 11، ويحتوي الهاتف الذكي الجديد على بطارية قوية تبلغ سعتها 600 مللى أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 18 وات، يتم شحنها عبر منفذ USB-C.

وتشمل الميزات الأخرى بهاتف تكنو Pova 5G على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع ومقبس سماعة رأس بقياس 3.5 ملميتر، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، ومستقبل لإشارات الراديو FM، ويتوفر الهاتف لليع في اسواق العالمية باللون الأسود، مقابل سعر حوالى 270 دولار (أي ما يعادل 4 آلاف و200 جنيه مصري).

قد تكون صورة لـ ‏‏هاتف‏ و‏شاشة‏‏
هاتف Tecno Pova 5G
تكنو Tecno Pova 5G هاتف أندرويد تكنو Pova 5G TECNO شبكات 5G

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس في كافة المحافظات .. رابط

وزارة التعليم تصدر 10 تعليمات عاجلة للمدارس بشأن "الترم الثاني"

الحالة الاجتماعية.. أبو جبل يجاوب على سؤال منى الشاذلي الصعب.. فيديو

لا يقل عن 8700 جنيه .. تعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر للموظفين والعاملين بالدولة

الأرصاد: الشتاء سينتهي 20 مارس.. ولا تتسرعوا في تخفيف الملابس

تركي آل الشيخ: عندي صداع وعظامي مكسرة تتوقعون من المباراة ولا أسوي مسحة

وضعت طفلها منذ 12 يوماً.. تفاصيل مصرع طبيبة سقطت من شرفة منزلها بالمنوفية

الزمالك يتراجع عن قرار معاقبة أبو جبل .. تفاصيل

موضوعات متعلقة

ريلمي تتحدى سامسونج بـ هاتف جديد رخيص الثمن منافس

بقدرة شحن خارقة.. شاومي تستعد لإطلاق أقوى هواتفها لعام 2022

مواصفات ومميزات Xiaomi Redmi 10A أرخص هواتف شاومي

أفضل الطرق لتوصيل الموبايل بشاشة التلفاز

ترشيحاتنا

أبرزها رفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء..تعرف على أهداف قانون المجلس الصحى المصرى

چيورجي برويسينكو: هناك هجمة غريبة من أمريكا والناتو علي روسيا

ناسا تتوصل لتفاصيل نادرة ومذهلة لسطح كوكب الزهرة

البنتاجون: قلقون من هجمات الحوثي في المنطقة

الأهلي يقترب من حسم التجديد لموسيماني

حكم الكلام أثناء الوضوء .. وهل النوم أثناء خطبة الجمعة ينقضه؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رومانسية جينيفر لوبيز وبن أفليك تسيطر على العرض الخاص لفيلم Marry Me

بعد أنباء العودة.. قصة انفصال شيرين من "بحبه يا عمرو" حتى شائعة الرجوع لـ حسام حبيب

بكاء الملحن عمرو مصطفى خلال عزاء والدته| صور

في ذكرى وفاة إبراهيم الفقي.. كيف انتهت حياة "فيلسوف السعادة" بمشهد حزين؟

فيديو

بعد تألقه مع المنتخب بـ أمم إفريقيا .. زيزو يحسم الجدل بشأن استمراره في الزمالك "فيديو"

سقطت من الشرفة .. مصرع طبيبة بعد وضعها طفلتها بـ12 يوما بالمنوفية

فيديو.. زيادات كبيرة في رواتب العاملين بالدولة.. تعرف عليها

رفض الرحيل .. سر الكلب الذي يرابط عند قبر الطفل ريان

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

اﻟﻤﺰﻳﺪ