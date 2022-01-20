تكنو تعلن عن أحدث هواتف "أندرويد Go" منخفضة التكلفة

كشفت تكنو Tecno، النقاب عن أحدث هواتفها من سلسلة Pop، حيث أعلنت في وقت سابق اليوم عن طراز Tecno Pop 5 Pro، منخفض التكلفة للأسواق الهندية.

سعر ومواصفات هاتف تكنو الجديد Tecno Pop 5 Pro

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز هاتف تكنو Pop 5 Pro، بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.52 بوصة، وبجودة عرض FHD +، تبلغ دقتها 720 × 1600 بكسل.



وجاء هاتف تكنو Pop 5 Pro، بكاميرا رئيسية بدقة 8 ميجابكسل في الخلف إلى جانب مساعد كاميرا AI ، وفلاش LED، بالإضافة إلى كاميرا سيلفي مميزة بدقة 5 ميجابكسل.

ويعمل هاتف تكنو Pop 5 Pro، بواسطة معالج من نوع Helio A22، من إنتاج شركة ميدياتك، ويأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 3 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت، ويمتاز الهاتف بدعم معيار IPX2 لمقاومة تناثر السوائل.

هاتف تكنو Pop 5 Pro



ويحتوي هاتف تكنو Pop 5 Pro، على بطارية عملاقة تبلغ قوتها 6000 مللي أمبير في الساعة، تكفي لمدة 54 ساعة من التحدث وأكثر من 120 ساعة من الاستماع للموسيقى، يتم شحنها عبر منفذ microUSB 2.0.

ويتوفر هاتف تكنو Pop 5 Pro، بالسوق الهندي في ثلاث خيارات لونية هي الأزرق الأطلسي، والأزرق الجليدي والسماوي، مقابل سعر حوالى 114 دولار أمريكي (أي ما يعادل 1700 جنيه مصري)، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم HiOS 7.6، المرتكزة على إصدار أندرويد المنخفض المواصفات أندرويد 11 جو.