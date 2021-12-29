عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أندرويد مطور وسعره منافس ويعمل مع شبكات 5G.. مواصفات هاتف تكنو Pova 5G

هاتف تكنو Pova 5G
هاتف تكنو Pova 5G

أماطت شركة تكنو Tecno، اللثام عن هاتف ذكي جديد يسمى Pova 5G، يجلب بعض من أفضل مواصفات هواتف أندرويد التي تعمل مع شبكات 5G مقابل سعر منافس.

 

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يدعم هاتف تكنو الجديد Pova 5G، شبكات الجيل الخامس فايف جي، بفضل معالج ميدياتك Dimesnity 900 5G، بدقة تصنيع 6 نانومتر، والمقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، قابلة للتوسيع عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

 

تكنو تعمل على تطوير هاتف Camon 18 بقدرات تصويرية أفضل

أفضل وأرخص هاتف قابل للطي في 2021.. سعر ومواصفات هواوي P50 Pocket

 

هاتف أندرويد مطور سعره منافس ويعمل مع شبكات 5G

 

وصممت تكنو هاتف Tecno Pova 5G، بشاشة كبيرة بقياس 6.9 بوصة، من نوع IPS LCD، بدقة 1080 x 2460 بكسل، تدعم معدل تحديث عال يبلغ 120 هرتزا، ويمتاو الهاتف بهيكل مقاوم للماء والغبار.

الصورة
هاتف تكنو Tecno Pova 5G


ويعمل هاتف Tecno Pova 5G، بواجهة المستخدم HiOS 8 المخصصة من تكنو، والمستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 11، ويحتوي الهاتف الذكي الجديد على بطارية قوية تبلغ سعتها 600 مللى أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 18 وات، يتم شحنها عبر منفذ USB-C.

ويتميز الجزء الخلفي بهاتف تكنو Pova 5G، بكاميرا مزدوجة بعدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، متصلة بكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل ومستشعر عمق، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 16 ميجابكسل مع فلاش LED مزدوج في فتحة الفتحة على الشاشة.

ويحتوي هاتف تكنو Pova 5G أيضا على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع ومقبس سماعة رأس، ويتوفر في اللون الأسود فقط، مقابل سعر حوالى 270 دولار (أي ما يعادل 4 آلاف و200 جنيه مصري).

Tecno Pova 5G
هاتف تكنو Pova 5G 
تكنو Pova 5G هاتف ذكي شبكات 5G Tecno Pova 5G

موضوعات متعلقة

سامسونج تستأنف طرح أندرويد 12 لهذه الهواتف

الكشف عن تصميم تحفة أوبو القادمة Find X5 Pro

تمهيدا لإطلاقه.. هاتف سامسونج المنتظر Galaxy S21 FE يظهر بمقطع فيديو جديد

أيهما أفضل..هاتف أوبوFind N أم سامسونج Galaxy Z Fold 3..مقارنة بين المواصفات

ترشيحاتنا

فقد 550 كيلو.. شاهد|كيف أصبح وزن أسمن شاب في العالم

تامر أمين يعلن تشكيل المنتخب المصري فى أمم أفريقيا ..فيديو

بدون 9 أساسيين.. كيف تبدو تشكيلة الأهلي في كأس العالم للأندية ؟

زميلة الموظف المنتحر تكشف كواليس اللحظات الأولى بعد وفاته..فيديو

"خلوا الحساب بعد النتيجة" تامر أمين يفجر مفاجأة عن المنتخب الوطنى ..فيديو

وصلت قوته لـ7.2 ريختر.. زلزال عنيف يضرب إندونيسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين: استكمال بيانات أفراد البطاقات إجباريًا .. والمساءلة والحذف للممتنع

هذا الدواء فيه سم قاتل.. الصيادلة توجه تحذيراً عاجلاً للمواطنين |فيديو

جنيهان.. زيادة سعر السكر التمويني لـ 10.5 جنيه اعتبارا من يناير 2022

الصحة تحذر المدخنين من قتل أطفالهم: سيجارتك تسبب متلازمة موت الرضع المفاجئ

شاهد.. أول رد فعل من أفشة بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر

الصحة العالمية تتوقع انتهاء المرحلة الحرجة لـ كورونا في هذا الموعد

الحكومة تحذر المواطنين: سقوط أمطار غزيرة بعد غد حتى 2 يناير

خطأ شائع يبطل المسح على الشراب عند الوضوء .. الإفتاء تحذر منه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هدية الرئيس| برامج حماية اجتماعية بـ 152.5 مليار جنيه.. وإشادات دولية بالجهود المصرية

من قصة حب مشتعلة لانفصال مفاجئ.. رحلة أحمد الفيشاوي وندى الكامل الزوجية

مؤشرات تكشف صدق نواياه.. متى سيعتزل تامر حسني الغناء؟

سلوى عثمان فى حوار لـ صدى البلد :حسيت أنى أول مرة أمثل فى منورة بأهلها.. وشعرت بالخضة مع يسري نصرالله.. وتلقيبى بـ رمز النكد فى مدينة الإنتاج دليل على نجاحى

فيديو

فيديو جراف.. طقس أوروبي .. تفاصيل طقس الـ 6 أيام القادمة في مصر

نجوم تخلصوا من حياتهم في2021.. شقيق رامي صبري أبرزهم.. فيديو

22 مبادرة و100مليار جنيه.. صحة المصريين في عيون الرئيس ..فيديو

ماذا قال وزير التعليم عن استكمال منهج رابعة ابتدائي؟ .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا : إشكالية النظام الدولى الليبرالى

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

اﻟﻤﺰﻳﺪ