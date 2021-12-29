أندرويد مطور وسعره منافس ويعمل مع شبكات 5G.. مواصفات هاتف تكنو Pova 5G

أماطت شركة تكنو Tecno، اللثام عن هاتف ذكي جديد يسمى Pova 5G، يجلب بعض من أفضل مواصفات هواتف أندرويد التي تعمل مع شبكات 5G مقابل سعر منافس.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يدعم هاتف تكنو الجديد Pova 5G، شبكات الجيل الخامس فايف جي، بفضل معالج ميدياتك Dimesnity 900 5G، بدقة تصنيع 6 نانومتر، والمقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، قابلة للتوسيع عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

هاتف أندرويد مطور سعره منافس ويعمل مع شبكات 5G

وصممت تكنو هاتف Tecno Pova 5G، بشاشة كبيرة بقياس 6.9 بوصة، من نوع IPS LCD، بدقة 1080 x 2460 بكسل، تدعم معدل تحديث عال يبلغ 120 هرتزا، ويمتاو الهاتف بهيكل مقاوم للماء والغبار.

هاتف تكنو Tecno Pova 5G



ويعمل هاتف Tecno Pova 5G، بواجهة المستخدم HiOS 8 المخصصة من تكنو، والمستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 11، ويحتوي الهاتف الذكي الجديد على بطارية قوية تبلغ سعتها 600 مللى أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 18 وات، يتم شحنها عبر منفذ USB-C.

ويتميز الجزء الخلفي بهاتف تكنو Pova 5G، بكاميرا مزدوجة بعدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، متصلة بكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل ومستشعر عمق، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 16 ميجابكسل مع فلاش LED مزدوج في فتحة الفتحة على الشاشة.

ويحتوي هاتف تكنو Pova 5G أيضا على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع ومقبس سماعة رأس، ويتوفر في اللون الأسود فقط، مقابل سعر حوالى 270 دولار (أي ما يعادل 4 آلاف و200 جنيه مصري).