تكنو تعمل على تطوير هاتف Camon 18 بقدرات تصويرية أفضل

تعد شركة تكنو Tecno، هي إحدى الشركات المصنعة التي حققت تقدمًا كبيرًا في قطاع الهواتف الذكية ذات الميزانية المحدودة والمتوسطة الفئة خلال العام الماضي.

وكانت تكنو موبايل قد قدمت سلسلة هواتفها Camon 17 مؤخرا، والتي تمتاز بشاشات كبيرة وعمر بطارية أطول وكاميرات متطورة، والآن، تعتزم الشركة الصينية تقديم الجيل القادم من هواتفها تحت عنوان Camon 18، وفقا لموقع "gsmarena" التقني.

هاتف تكنو Camon 18 سيوفر كاميرا ثلاثية وزوم بصري 5x

ويتميز هاتف تكنو Camon 18، بتصميم مسطح و بحواف مربعة تكملها شاشة مسطحة بفتحة ثقب مثقوبة، كما يضم الهاتف المرتقب ثقب مخصص لكاميرا السيلفي أصغر مما جاء بالإصدارات السابقة Camon 17.

هاتف تكنو Camon 18

وسيحتوي هاتف تكنو Camon 18، على زر طاقة كبير على الجانب الأيمن من الجهاز، ووفقا للصور المسربة سينطلق الجهاز بعدة ألوان من بينها الأزرق الفاتح والغامق، ومن المتوقع أن ينطلق الهاتف الذكي بالمزيد من الألوان بمجرد أن يتم الإعلان عنه رسميًا.

وعلى اللوحة الخلفية المسطحة، زودت تكنو هاتف Camon 18، بنظام كاميرا ثلاثي مع عدسات مكافئة، حيث من المقرر أن تضم إعدادات الكاميرا تقريب بصرى 60x والذي من المتوقع أن يوفر ثباتًا للصورة أيضا.

هاتف تكنو Camon 18

سعر ومواصفات هاتف تكنو Camon 17



يأتي هاتف تكنو Camon 17، بشاشة من نوع IPS LCD، وبقياس 6.6 بوصة، تبلغ دقتها 720 x 1600 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتزا في الثانية، تحتوي على نوتش على شكل ثقب أعلى يسار الشاشة مخصص للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 16 ميجابيكسل.

ويقدم هاتف تكنو Camon 17، كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها بدقة 48 ميجابيكسل، متصلة بعدسة لتصوير العمق بدقة 2 ميجابيكسل، مع مستشعر ثالث لم تحدد الشركة وظيفته، إلى جانب كاميرا أمامية تأتي بدقة 16ميجابكسل.

ويتم تشغيل هاتف تكنو Camon 17، بواسطة معالج من إنتاج شركة ميدياتك من نوع Helio G85، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 أو 6 جيجابايت، متصلة بذاكرة داخلية بسعة 128 جيجابايت.

ويحتوي هاتف تكنو Camon 17، على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 18 وات، ويعمل بواجهة المستخدم HiOS 7.6، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11.

ويتوفر هاتف تكنو Camon 17، مقابل سعر 175 دولار (أي ما يعادل ألفين و700 جنيه مصري).