تكنو تطلق هاتف أنيق بتكلفة منخفضة.. سعر ومواصفات Spark 8

أطلقت شركة تكنو موبايل Tecno Mobile، أحدث هواتفها الذكية خلال اليومين الماضيين، حيث قدمت العلامة التجارية هاتفها Spark 8 في نيجيريا.



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي هاتف تكنو الجديد Spark 8، بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.5 بوصة، تعمل بدقة +HD، تحتوي على نوتش على شكل قطرة ماء مخصص للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 8 ميجابكسل.



مواصفات هاتف تكنو الجديد Spark 8

يحتوي الجزء الخلفي من هاتف تكنو الجديد Spark 8، على جزيرة كاميرا كبيرة مربعة الشكل، تضم كاميرا رئيسية بدقة 16 ميجابكسل وعدسة ثانوية QVGA، جنبا إلى جنب مع وحدة فلاش LED، مع قارئ بصمات الأصابع داخلها.

هاتف تكنو الجديد Spark 8

ويحتوي هاتف تكنو الجديد Spark 8، على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 10 وات، ويتم شحنها عبر منفذ MicroUSB.

ويتم تشغيل هاتف تكنو الجديد Spark 8، بواسطة معالج من إنتاج شركة ميدياتك من نوع Helio P22، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 2 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت.

هاتف تكنو الجديد Spark 8

ويعمل الهاتف الذكي الجديد Spark 8، بواجهة المستخدم HiOS 7.6 من تكنو، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11 جو.

سعر هاتف تكنو الجديد Spark 8

ويتوفر هاتف تكنو الجديد Spark 8، للبيع في نيجيريا باللون الأخضر فقط، مقابل سعر حوالى 130 دولار أمريكي (أي ما يعادل 2000 جنيه مصري).