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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

رسميًا.. تكنو تطلق هاتفي Camon 17 و Camon 17 Pro

هاتف Tecno Camon
هاتف Tecno Camon 17 Pro

أطلقت شركة تكنو Tecno، رسميا أحدث هواتفها الذكية إلى الأسواق الهندية، و سيتوفر هاتفي Camon 17 و Camon 17 Pro، للحجز المسبق على متجر أمازون الإلكتروني بالهند، ومن المقرر أن يتم البيع الإصدار العادي من السلسلة اعتبارا من يوم الاثنين المقبل الموافق 26 يوليو.

 

سعر ومواصفات هاتف تكنو Camon 17 

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يعمل هاتف تكنو Camon 17، بواسطة معالج من إنتاج شركة ميدياتك من نوع Helio G85، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 أو 6 جيجابايت، متصلة بذاكرة داخلية بسعة 128 جيجابايت.

 

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ويأتي الإصدار العادي من سلسلة تكنو الجديدة، مع شاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.6 بوصة، تبلغ دقتها 720 x 1600 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتزا في الثانية، تحتوي على نوتش على شكل ثقب أعلى يسار الشاشة مخصص للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 16 ميجابيكسل.

وجاء هاتف تكنو Camon 17، بكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها بدقة 48 ميجابيكسل، متصلة بعدسة لتصوير العمق بدقة 2 ميجابيكسل، مع مستشعر ثالث لم تحدد الشركة وظيفته، إلى جانب كاميرا أمامية تأتي بدقة 16ميجابكسل.

ويحزم هاتف تكنو Camon 17، بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 18 وات، ويعمل بواجهة المستخدم HiOS 7.6، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11.

ويتوفر هاتف تكنو Camon 17، مقابل سعر 175 دولار (أي ما يعادل ألفين و700 جنيه مصري).

Tecno Camon 17
هاتف تكنو Camon 17


سعر ومواصفات هاتف تكنو Camon 17 Pro

يضم هاتف تكنو Camon 17 Pro، شاشة من نوع IPS LCD، و بقياس 6.8 بوصة، وبدقة عرض تبلغ 1080 × 2460 بكسل، مع معدل تحديث يبلغ 90 هرتزا في الثانية.

ويمتاز هاتف تكنو Camon 17 Pro، بافضل كاميرات التصوير السيلفي التي تعمل بميزة الذكاء الاصطناعي AI، والتي تأتي مع مستشعر بدقة 48 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا خلفية رباعية، الرئيسية منها بدقة 64 ميجابيكسل، متصلة بعدسة بزاوية واسعة بدقة 8 ميجابيكسل، مع مستشعرين بدقة 2 ميجابيكسل لتصوير الماكرو والعمق.

ويتم تشغيل هاتف تكنو Camon 17 Pro، بواسطة معالج ثماني النوى عالي الأداء من إنتاج شركة ميديا تيك من نوع Helio G95، يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام سعتها 8 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية تبلغ سعتها 128 أو 256 جيجابايت، يمكن توسعتها لما يصل إلى 512 جيجابايت، عبر فتحة مخصصة لبطاقات الذاكرة الخارجية microSD

ويحتوي هاتف تكنو Camon 17 Pro، على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33 وات، قادر على شحن البطارية من 0 إلى 50٪ في غصون 30 دقيقة تقريبًا، ومن 0٪ إلى 100٪ في ساعة و 45 دقيقة تقريبًا.

ويعمل هاتف تكنو Camon 16 Pro بواسطة واجهة المستخدم HiOS 7.6، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11، تتميز واجهة المستخدم بنظام استنساخ للهاتف وتصحيح المستندات و مبدل الصوت، ويمتاز الهاتف المطور بهيكل قوي مقاوم للماء والغبار.

ويتوفر هاتف Tecno Camon 17 Pro، للبيع بشكل رسمي في الأسواق الأوروبية بسعر منافس يبلغ 230 دولار (ما يعادل 3 آلاف و600 جنيه مصري).

Tecno Camon 17 Pro
هاتف Tecno Camon 17 Pro
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