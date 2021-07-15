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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تكنو تطلق هاتف Pova 2 ببطارية ضخمة.. قريبا

هاتف تكنو Pova 2
هاتف تكنو Pova 2

شارك مسؤول في شركة تكنو موبايل TECNO، صورة ترويجية لهاتف الشركة القادم والمسمى Pova 2، ويتميز الهاتف الذكي الجديد ببطارية ضخمة، تبلغ سعتها 7000 مللي أمبير في الساعة.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يعد هاتف تكنو المرتقب، ليس جديدًا تمامًا وقد تم طرحه سابقا للأسواق الفلبينية، ولكن وفقا للتغريدة التي شاركها مسؤول الشركة الصينية، من المتوقع أن ظهور الإصدار المرتقب من هاتف Pova 2، سيكون في السوق الهندي قريبا.

 

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مواصفات وسعر هاتف تكنو Pova 2

ويأتي هاتف تكنو Pova 2، إلى الأسواق الهندية بشاشة  من نوع IPS LCD، بقياس 6.9 بوصة، مع نوتش أعلى منتصفها لكاميرا السيلفي، تبلغ دقتها 1080 x 2460 بكسل، تدعم معدل تحديث 60 هرتز في الثانية.

Tecno Pova 2 teased in India with a huge battery
هاتف تكنو Pova 2


ويقدم هاتف تكنو Pova 2، كاميرا خلفية رباعية، الرئيسية منها بدقة 48 ميجابكسل، مع ثلاث مستشعرات مساعدة بدقة 2 ميجابكسل اثنان منهما للعمق وواحدة للقطات الماكرو، ويضم الهاتف كاميرا أمامية تحتوي على مستشعر بدقة 8 ميجابكسل.

ويعمل هاتف تكنو الجديد Pova 2، بمعالج ميدياتك من نوع Helio G85، بدقة تصنيع 12 نانومتر، ويأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام  سعتها 6 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر فتحة مخصصة بطاقة microSD.

ويتوفر إصدار تكنو السابق Pova 2، والمخصص للسوق الفلبيني، في ثلاثة خيارات لونية هي: الأسود والفضي والأزرق، مقابل سعر يعادل 167 دولاراً (أي ما يعادل 2600 جنيه مصري).

Tecno Pova 2
هاتف تكنو Pova 2
تكنو تكنو Pova 2 سعر تكنو Pova 2 TECNO تكنو موبايل

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