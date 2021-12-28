أفضل وأرخص هاتف قابل للطي في 2021.. سعر ومواصفات هواوي P50 Pocket

تستحوذ شركة سامسونج على أكبر حصة في سوق الهواتف القابلة للطي، كما تحقق هواتفها من هذا النوع مبيعات هائلة للشركة كل عام، واستطاع هاتف Galaxy Z Flip 3 الأصغر حجما والأرخص سعرا، جذب المستهلكين، إلا أن شركة هواوى المنافس الأكبر لسامسونج في سوق الهواتف القابلة للطي، استطاعت قلب الموازين من خلال هاتف P50 Pocket .

واستطاعت شركة هواوى تحقيق كل العوامل التى يريدها مستخدمو الهواتف القابلة للطي في P50 Pocket ، حيث قامت الشركة بتقديم تصميم أنيق للغاية يعتبر الأفضل في أى هاتف قابل للطي حتى الآن، مع سعر أرخص كثيرا من Galaxy Z Flip 3 بالإضافة إلى إمكانات متميزة للغاية، وذلك بحسب موقع Notebookcheck.

ويتمتع هاتف هواوي القابل للطي P50 Pocket بعدد من الميزات منها :

P50 Pocket أفضل وأرخص هاتف قابل للطي في 2021



شاشة فائقة الجودة مع دعم لتقنية + HDR10

وتتميز الشاشة الرئيسية في هاتف هواوي القابل للطي Huawei P50 Pocket، بشاشة مرنة من نوع OLED، بقياس 6.9 بوصة، بجودة عرض+ Full HD ، تبلغ دقتها عرض x 2640 1080 بكسل، تدعم معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، وتقنية + HDR10، مع نوتش على شكل ثقب مخصص لكاميرا التصوير السيلفي.

P50 Pocket أفضل وأرخص هاتف قابل للطي في 2021

كاميرا محسنة تستطيع التصوير في الإضاءة المنخفضة

ويتمتع هاتف هواوي القابل للطي P50 Pocket، بكاميرا خلفية ثلاثية دائرية الشكل، بمستشعر رئيسي بدقة 40 ميجابكسل، متصل بعدسة واسعة الزاوية بدقة 13 ميجابكسل، وعدسة مقربة بدقة 32 ميجابكسل والتي من شأنها تعزيز عرض الألوان، كما تتيح لك الكاميرا الرئيسية التقاط صور شخصية في ظروف الإضاءة المنخفضة.

P50 Pocket أفضل وأرخص هاتف قابل للطي في 2021

بطارية بسعة كبيرة تدعم تقني الشحن السريع

ويحتوى هاتف هواوي القابل للطي P50 Pocket على بطارية بقوة 4000 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدة 66 واط، ويتم شحنها عبر منفذ USB-C.

P50 Pocket أفضل وأرخص هاتف قابل للطي في 2021

معالج قوى من شركة كوالكوم الأمريكية

ويعمل هاتف P50 Pocket بواحد من أفضل وأقوى معالجات كوالكوم من نوع Snapdragon 888، بدقة تصنيع 5 نانومتر، يدعم شبكات الجيل الرابع 4G، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت.

P50 Pocket أفضل وأرخص هاتف قابل للطي في 2021

أفضل سعر لهاتف قابل للطي في 2021

وأعلنت هواوى أمس، عن سعر هاتف Huawei P50 Pocket القابل للطي حيث يبلغ سعره 690 دولارا أمريكيا أى ما يعادل حوالي 10 آلاف و 900 جنيه مصرى، وذلك لأصغر نسخة.

أما بالنسبة للنسخة الأعلى لهاتف Huawei P50 Pocket القابل للطي فستكون بسعر 720 دولارا أمريكيا أى ما يعادل حوالي 11 ألفا و307 جنيهات.