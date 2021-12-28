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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل وأرخص هاتف قابل للطي في 2021.. سعر ومواصفات هواوي P50 Pocket

P50 Pocket أفضل وأرخص
P50 Pocket أفضل وأرخص هاتف قابل للطي في 2021

تستحوذ شركة سامسونج على أكبر حصة في سوق الهواتف القابلة للطي، كما تحقق هواتفها من هذا النوع مبيعات هائلة للشركة كل عام، واستطاع هاتف Galaxy Z Flip 3 الأصغر حجما والأرخص سعرا، جذب المستهلكين، إلا أن شركة هواوى المنافس الأكبر لسامسونج في سوق الهواتف القابلة للطي، استطاعت قلب الموازين من خلال هاتف P50 Pocket .

 

واستطاعت شركة هواوى تحقيق كل العوامل التى يريدها مستخدمو الهواتف القابلة للطي في P50 Pocket ، حيث قامت الشركة بتقديم تصميم أنيق للغاية يعتبر الأفضل في أى هاتف قابل للطي حتى الآن، مع سعر أرخص كثيرا من Galaxy Z Flip 3  بالإضافة إلى إمكانات متميزة للغاية، وذلك بحسب موقع Notebookcheck.

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ويتمتع هاتف هواوي القابل للطي P50 Pocket بعدد من الميزات منها :   

Huawei P50 Pocket foldable revealed with massive clamshell design - SlashGear
P50 Pocket أفضل وأرخص هاتف قابل للطي في 2021  


شاشة فائقة الجودة مع دعم لتقنية + HDR10 

وتتميز الشاشة الرئيسية في هاتف هواوي القابل للطي Huawei P50 Pocket، بشاشة مرنة من نوع  OLED، بقياس 6.9 بوصة، بجودة عرض+ Full HD ، تبلغ دقتها عرض x 2640 1080 بكسل، تدعم معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، وتقنية + HDR10، مع نوتش على شكل ثقب مخصص لكاميرا التصوير السيلفي.

Huawei P50 Pocket Official Now With Super-spectrum Camera | SPARROWS NEWS
P50 Pocket أفضل وأرخص هاتف قابل للطي في 2021  

كاميرا محسنة تستطيع التصوير في الإضاءة المنخفضة 

ويتمتع هاتف هواوي القابل للطي P50 Pocket، بكاميرا خلفية ثلاثية دائرية الشكل، بمستشعر رئيسي بدقة 40 ميجابكسل، متصل بعدسة واسعة الزاوية بدقة 13 ميجابكسل، وعدسة مقربة بدقة 32 ميجابكسل والتي من شأنها تعزيز عرض الألوان، كما تتيح لك الكاميرا الرئيسية التقاط صور شخصية في ظروف الإضاءة المنخفضة.

Huawei P50 Pocket en toda su gloria: fotos oficiales revelan por completo el diseño del nuevo plegable de lujo de Huawei
P50 Pocket أفضل وأرخص هاتف قابل للطي في 2021  

 

بطارية بسعة كبيرة تدعم تقني الشحن السريع

ويحتوى هاتف هواوي القابل للطي P50 Pocket على بطارية بقوة 4000 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدة 66 واط، ويتم شحنها عبر منفذ USB-C.

Obtain Huawei P50 Pocket Wallpapers in High definition
P50 Pocket أفضل وأرخص هاتف قابل للطي في 2021  

معالج قوى من شركة كوالكوم الأمريكية

ويعمل هاتف P50 Pocket بواحد من أفضل وأقوى معالجات كوالكوم من نوع Snapdragon 888، بدقة تصنيع 5 نانومتر، يدعم شبكات الجيل الرابع 4G، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت.

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P50 Pocket أفضل وأرخص هاتف قابل للطي في 2021  

أفضل سعر لهاتف قابل للطي في 2021

وأعلنت هواوى أمس، عن سعر هاتف Huawei P50 Pocket القابل للطي حيث يبلغ سعره 690 دولارا أمريكيا أى ما يعادل حوالي 10 آلاف و 900 جنيه مصرى، وذلك لأصغر نسخة.

 

أما بالنسبة للنسخة الأعلى لهاتف Huawei P50 Pocket القابل للطي فستكون بسعر 720 دولارا أمريكيا أى ما يعادل حوالي 11 ألفا و307 جنيهات.

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