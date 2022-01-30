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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بـ 1200 جنيه .. تكنو تطلق هاتفا جديدا بمواصفات جيدة

هاتف تكنو Tecno Pop
هاتف تكنو Tecno Pop 5X

كشفت شركة تكنو Tecno، عن مواصفات هاتفها الجديد الذي ينطلق تحت اسم Tecno Pop 5X، والذي يمتاز بأنه هاتف رخيص الثمن مزود بكاميرات قوية.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، ينطلق هاتف تكنو Tecno Pop 5X، بشاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.52 بوصة، تبلغ أبعادها "20:9"، وبدقة عرض 720× 1600 بكسل، تدعم معدل تحديث 60 هرتزا، ومعدل سطوعها 269 شمعة.

 

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سعر ومواصفات هاتف تكنو Tecno Pop 5X

ويمتاز هاتف تكنو Tecno Pop 5X، بكاميرا أساسية ثنائية العدسة بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا أمامية مميزة بدقة 5 ميجابكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه، إلى جانب هيكل مقاوم للرطوبة والغبار يبلغ وزنه 150 جراما.

ويتم تشغيل هاتف تكنو Tecno Pop 5X، بواسطة معالج من نوع Unisoc SC9832E، متصل بمعالج رسوميات Mali-T820 MP1، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 2 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة  32 جيجابايت، قابلة للتوسيع عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

وتشمل المواصفات الأخرى بهاتف تكنو Tecno Pop 5X، على بطارية بقوة 4000 مللي أمبي لا تدعم الشحن السريع، ومنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ بقياس 3.5 ملميتر لسماعات الرأس، ومستقبل لإشارات الراديو FM، ويعمل الجهاز بنظام تشغيل أندرويد 10 (Go).

ويتوفر هاتف تكنو Tecno Pop 5X، في ثلاثة ألوان هي : الأسود والأزرق والفضي، مقابل سعر 70 يورو (أي ما يعادل 1200 جنيه مصري).

Tecno Pop 5X
هاتف تكنو Tecno Pop 5X
تكنو Tecno Pop 5X TECNO هاتف رخيص هاتف تكنو

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