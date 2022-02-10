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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

Honor 60 SE.. هاتف رائد من هونر يتحدى أجهزة آيفون برو

هاتف هونر Honor 60
هاتف هونر Honor 60 SE

كشفت شركة هونر Honor، عن أحدث هواتفها الذكية ضمن سلسلة Honor 60، وينطلق هاتف 60 SE، بمواصفات قوية الذي سيكون منافسا لأجهزة آبل وسامسونج.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي الإصدار الثالث ضمن سلسلة هونر 60، بتصميم مشابة لهواتف آبل iPhone Pro، مع جزيرة كاميرا مربع الشكل وإعداد كاميرا ثلاثي العدسات.

 

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مميزات هاتف هونر Honor 60 SE

يتميز هاتف هونر Honor 60 SE، بشاشة منحنية من نوع OLED بقياس 6.67 بوصة، تبلغ دقتها 1080 x 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتزا، وبتغطية 100٪ من التدرج اللوني DCI-P3.

هاتف هونر Honor 60 SE

وجاء هاتف هونر Honor 60 SE، بكاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل، متصلة بمستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل ومستشعر بدقة 8 ميجابكسل فائق السرعة، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

هاتف هونر Honor 60 SE

ويتم تشغيل هاتف هونر Honor 60 SE، بواسطة معالج ميدياتك من نوع Dimensity 900، والمطور بدقة تصنيع 6 نانومتر، ويدعم شبكات الجيل الخامس 5G، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعتي 128 أو 256 جيجابايت، غير قابلة للتوسعة.

هاتف هونر Honor 60 SE

ويعمل هاتف هونر Honor 60 SE، بواجهة المستخدم  Magic UI 5.0، والمرتكزة على نظام التشغيل اندرويد 11، بدون خدمات جوجل، ويحزم بطارية بقوة 4300 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 66 وات.

وسيوفر هاتف هونر Honor 60 SE، للبيع يوم 17 فبراير الجاري، في ثلاثة ألوان هي: الفضي والأسود والأخضر، مقابل سعر 345 دولار (أي ما يعادل 5400 جنيه مصري)، لنسخة بسعة 8 + 128 جيجابايت، ومقابل سعر 390 دولار (أي ما يعادل 6100 جنيه مصري)، لإصدار بسعة 8 +  256 جيجابايت.

هاتف هونر Honor 60 SE
هونر هاتف 60 SE سلسلة Honor 60 Honor 60 SE آيفون برو

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