هونر تطلق رسميا هاتف Honor Magic V القابل للطى.. سعر ومواصفات

أعلنت شركة هونر الصينية رسميا عن هاتف Honor Magic V القابل للطى، ليكون بذلك أول هاتف قابل للطي يأتى بمعالج Snapdragon 8 Gen 1 الأقوى في الأندرويد لعام 2022 .

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف هونر Honor Magic V القابل للطي يضم عدد من المواصفات المميزة للغاية تجعله ينافس على أفضل هواتف الأندرويد في 2022 ، وبذلك يعتبر منافس رئيسي لهاتف سامسونج Galaxy Z Fold3 .

ويأتى هاتف Honor Magic V القابل للطي بشاشة مرنة من نوع OLED، قياس 7.9 بوصة للشاشة الخارجية مع أخرى أصغر حجما قياس 6.45 بوصة، ودقة شاشة 2272 × 1984 بكسل تدعم معدل تحديث 120 هرتزا في الثانية، بالإضافة إلى دعم تقنية HDR10 + ، مع مقاومة للمياه والغبار من نوع Nano Crystal Shield .

هونر تطلق رسميا هاتف Honor Magic V القابل للطى

ويقدم هاتف هونر Honor Magic V القابل للطي كاميرا خلفية ثلاثية تأتي بمستشعر IMX700 من سوني بدقة 50 ميجابكسل كمستشعر أساسي، و كاميرا فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل مع كاميرا للطيف اللوني بدقة 50 ميجابكسل، وأخرى أمامية بدقة 42 ميجابكسل، لالتقاط صور سيلفي ومكالمات فيديو.

هونر تطلق رسميا هاتف Honor Magic V القابل للطى

وسيعمل هاتف هونر Honor Magic V القابل للطي بمعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 1 من شركة كوالكوم الأمريكية، وهو أحدث وأقوى معالج لهواتف الأندرويد .

هونر تطلق رسميا هاتف Honor Magic V القابل للطى

ويحتوى هاتف هونر Honor Magic V القابل للطي مع بطارية 4750 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع SuperCharge بقدرة 66 واط، ونظام التشغيل نظام Android 12 الأحدث من شركة جوجل، وواجهة المستخدم للسوفت وير Magic UI 6.0 .

هونر تطلق رسميا هاتف Honor Magic V القابل للطى

ويبدأ سعر هاتف سعر من 1570 دولار أمريكي أى ما يعادل حوالي 24 ألف و700 جنيه مصرى، وذلك لأصغر نسخة، أما بالنسبة للنسخة الأكبر 12/512 جيجابايت فستكون ب 1725 دولارًا أمريكيًا أى ما يعادل حوالي 27 ألف و 135 جنيه مصرى، وسيتم طرحه في الأسواق الصينية بدءا من يوم 18 يناير المقبل.