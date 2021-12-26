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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هونر تستعد لإطلاق أرخص هاتف رائد في 2022 .. تفاصيل

هونر تستعد لإطلاق
هونر تستعد لإطلاق أرخص هاتف رائد في 2022

تستعد شركة هونر الصينية لإطلاق أرخص هاتف رائد لها في 2022 ، حيث من المتوقع أن ينطلق الهاتف في شهر يناير المقبل للمنافسة مع هواتف سامسونج وشاومى للفئة المتوسطة بأسعار مناسبة.

 

وبحسب موقع Gizmochina فإنه قد تم رصد عدد من مواصفات هاتف Honor 60 SE حيث حصل على شهادة 3C في الصين تمهيدا لإطلاقه ، والتى كشفت حصول الهاتف على تقنية الشحن السريع .

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وخصصت شركة هونر هاتف Honor 60 SE ليستهدف الشباب حيث كانت الشركة قد أطلقت منذ أسابيع قليلة هاتفى Honor 60 و Honor 60 Pro الرائدين بأسعار مرتفعة، لتقرر العمل على Honor 60 SE  بسعر أرخص.

 

ومن المحتمل أن يبلغ سعر هاتف Honor 60 SE حوالي 5 آلاف جنيه ، وسيأتى الهاتف بشاشة من نوع OLED، قياس 6.5 بوصة، بحواف نحيفة بمعدل تحديث 90 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة ، مع ثقب صغير في أعلى يمين الشاشة للكاميرا الأمامية.

 

وسيعمل هاتف Honor 60 SE بمعالج يقدم أداء قويا من نوع Snapdragon 778G من شركة كوالكوم الأمريكية، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 6 و 8 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 و 256 جيجا بايت . 


وسيحتوى هاتف هونر Honor 60 SE على بطارية سعة 5000 مللى أمبير ، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 40 واط ، كما سيضم الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية مع مستشعرات فائقة الدقة.  
 

أرخص هاتف رائد لها في 2022 هواتف هونر 2022 ارخص هواتف هونر هاتف Honor 60 SE مواصفات هاتف Honor 60 SE

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