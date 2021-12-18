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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أقوى معالج للأندرويد.. هاتف هونر القابل للطي بسعر منافس لهواتف سامسونج

هاتف هونر القابل
هاتف هونر القابل للطي يأتى بأقوى معالج للأندرويد وبسعر منافس

كشفت تسريبات أن هاتف Magic Fold 5G الذى تعتزم شركة هونر الصينية إطلاقه في الربع الأول من العام المقبل 2022 ، والذى يعتبر أول هاتف قابل للطي تنتجه الشركة، سيحصل على أقوى معالج لهواتف الأندرويد على الإطلاق.

 

وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف Magic Fold 5G سيكون فرصة كبيرة لراغبي شراء الهواتف القابلة للطي بسعر أرخص نسبيا من هواتف سامسونج التى تواجه انتقادات كبيرة لارتفاع أسعارها بشكل كبير.

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وفقا للتسريبات فإن هاتف Magic Fold 5G سيصدر بسعر حوالى 1570 دولار أمريكي أى ما يعادل حوالي 24 ألف جنيه مصرى، وهو سعر أرخص من هواتف Galaxy Z Fold القابلى للطي من شركة سامسونج والتى تبلغ حوالي 30 ألف جنيه مصرى.

 

وسيعمل هاتف Magic Fold 5G القابل للطى بمعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 1 من شركة كوالكوم الأمريكية، حيث يعتبر المعالج هو أحدث وأقوى معالج لهواتف أندرويد ويقدم أداء قويا وسريعا للغاية.

 

وسيحتوى هاتف Magic Fold 5G القابل للطي على شاشة مرنة من نوع OLED، قياس 8 بوصة للشاة الخارجية مع أخرى أصر حجما، ودقة شاشة 2200 × 2480 بكسل تدعم معدل تحديث عال يبلغ 120 هرتزا في الثانية، بالإضافة إلى دعم تقنية HDR10 + ، مع مقاومة للمياه والغبار من نوع Nano Crystal Shield .

 

وسيقدم هاتف Magic Fold 5G القابل للطي على كاميرا خلفية رباعية تأتي بمستشعر IMX700 من سوني بدقة 108 ميجابكسل كمستشعر أساسي، و كاميرا بدقة 16 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي ومكالمات فيديو. 
 

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