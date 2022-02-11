بقلب أسود.. هنا الزاهد تشارك الجمهور صورة جديدة

نشرت هنا الزاهد صورة جديدة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وتفاعل مع هنا الزاهد عدد كبير من متابعيها، وعلقت على الصورة بـ“قلب أسود”.

من جانب آخر، نشر المخرج محمد القاضي صورة عبر حسابه الشخصي بإنستجرام تجمعه بالفنانة هنا الزاهد من كواليس تصوير ربما يكون لعمل جديد يجمعهما بعد النجاح الكبير الذي حققه فى حملة الدعاية الأخيرة لإحدي شركات الاتصالات.

يذكر أن محمد القاضي قدم العديد من الكليبات مع نجوم الوطن العربي مثل أصالة وحمادة هلال وخالد سليم وأحمد جمال ومصطفي حجاج وغيرهم من النجوم.

وكانت قد أعلنت الفنانة هنا الزاهد تعافيها من فيروس كورونا من خلال حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .

وكتبت هنا الزاهد: "الحمد لله سلبي کورونا ومبسوطة جدا بردود افعالكوا على مسلسل "أنا وهي" و المشاهدات العالية على المسلسل.".

وأضافت هنا الزاهد :"شكرا لكل الناس اللي بعتولي على شخصية “هند” شكرا لكل الناس اللي كلمتني بجد شكرا لاني تعبت جدا في الشخصية دى".