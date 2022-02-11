عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

كيف ضمن القانون حقوق المصريين بالخارج في الهجرة الدائمة والموقوتة؟.. تفاصيل

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

لا شك أن القيادة السياسية لا تدخر جهدا في دعم وحماية مواطنيها سواء بالداخل أو المقيمين بالخارج وذلك بتوفير كافة سبل الرعاية لهم الإجتماعية والصحية وغيرها من الخدمات، ولم يغفل المشروع المصري في قانون الهجرة ورعاية المصريين بالخارج تحديد حقوقهم وامتيازاتهم في حالات الهجرة بأنواعها.

الهجرة الدائمة 

ونصت المادة 8 على أن يعتبر مهاجرا هجرة دائمة كل مصرى جعل إقامته العادية بصفة دائمة فى خارج البلاد، بأن اكتسب جنسية دولة أجنبية أو حصل على إذن بالإقامة الدائمة فيها أو أقام بها مدة لا تقل عن 10 سنوات، أو حصل على إذن بالهجرة من إحدى دول المهجر التى تحدد بقرار من الوزير المختص بشئون الهجرة.

ويمنح من يرغب من المصريين فى الهجرة الدائمة، ترخيصا بذلك من الجهة الإدارية المختصة بوزارة الداخلية بعد تقديم طلب، وفقا للإجراءات والأوضاع المبينة فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويشترط للترخيص بالهجرة ما يأتى:

- الحصول على موافقة دولة المهجر.

- الحصول على موافقة الجهة المختصة بوزارة الدفاع طبقا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من وزير الدفاع بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون الهجرة.

ويقيد اسم كل من يرخص له بالهجرة الدائمة بسجل يعد لهذا الغرض بالوزارة المختصة بشئون الهجرة، وينظم هذا السجل والقيد فيه باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وللمهاجر هجرة دائمة أن يكتسب جنسية دولة المهجر مع احتفاظه بالجنسية المصرية ويثبت هذا الحق لزوجته وأولاده القصر المهاجرين معه ولزوجته الأجنبية إذا تقدمت بطلب لاكتساب الجنسية المصرية، وذلك كله وفقا للأحكام والإجراءات المقررة بمقتضى القانون الخاص بالجنسية المصرية.

ووفقا للمادة (11) فإنه كل من يولد لمصرى هاجر هجرة دائمة يحتفظ بنفس الحقوق والمزايا المقررة لأبيه، ويسرى ذلك على أبناء المصرية المهاجرين معها والمحتفظين بجنسيتهم المصرية.

 

وتزول صفة المهاجر هجرة دائمة عن المواطن فى الحالتين الآتيتين:

- إذا لم يسافر إلى دولة المهجر خلال 6 أشهر من الترخيص له بالهجرة.

- إذا عاد إلى الإقامة لمدة تزيد على سنة متصلة ما لم تكن الإقامة لأسباب خارجة عن إرادته أو كان عمله يقتضى ذلك. ويتعين فى جميع الأحوال الحصول على موافقة الوزارة المختصة بشئون الهجرة لاعتباره مهاجرا إذا امتدت فترة إقامته بالوطن بعد المدة المذكورة.

كما يشترط الحصول على موافقة وزارة الدفاع لمن هم فى سن التجنيد ولم يسبق لهم أداء الخدمة العسكرية من المهاجرين الذين تزيد مدة إقامتهم بالوطن بعد عودتهم على ستة أشهر.

ويترتب على زوال صفة المهاجر عن المواطن عدم أحقيته للامتيازات التى يكتسبها باعتباره مهاجرا وذلك اعتبارا من تاريخ زوال هذه الصفة عنه.

 

الهجرة الموقوتة

 

ويعتبر مهاجرا هجرة موقوتة كل مصرى غير دارس أو معار أو منتدب جعل إقامته العادية أو مراكز نشاطه فى الخارج وله عمل يتعيش منه متى انقضى على بقائه فى الخارج أكثر من سنة متصلة ولم يتخذ إجراءات الهجرة الدائمة المنصوص عليها بهذا القانون أو اتخذها وعاد إلى الوطن قبل تحقيق أى شرط من الشروط الواردة بالمادة ٨ من هذا القانون.

وتعتبر مدة السنة المشار إليها بالفقرة السابقة متصلة ولو تخللها فاصل زمنى لا تزيد مدته على ثلاثين يوما،ولا يخل هذا الحكم بامتداد واجب الرعاية إلى كافة المصريين فى الخارج.

وتزول صفة المهاجر هجرة موقوتة عن المواطن فى الحالتين الآتيتين:

- إذا عاد إلى الاستقرار فى الوطن بأن أقام به مدة تزيد على ستة أشهر متصلة.

- إذا عاد إلى العمل فى الوطن.

ويترتب على زوال الصفة المهاجر عن المواطن عدم أحقيته للامتيازات التى يكتسبها باعتباره مهاجرا وذلك اعتبارا من تاريخ زوال هذه الصفة عنه.

الهجرة هجرة دائمة دول المهجر الجنسية المصرية المهاجرين مزايا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة التعليم تصدر 10 تعليمات عاجلة للمدارس بشأن "الترم الثاني"

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس في كافة المحافظات .. رابط

سمارة ترد على أبو جبل: توقعت إجابة أذكى وأرجو إغلاق الموضوع

الصحة العالمية: جائحة كورونا لم تنته..وتوقعات بظهور متحورات جديدة للفيروس

بأمر خادم الحرمين.. قرار سعودي هام بشأن مواطني المغرب

الدكتورة آلاء ماتت.. معيدة الطب سقطت من البلكونة وتركت رضيعتها بعد 12 يوما من الولادة|تفاصيل

الحالة الاجتماعية.. أبو جبل يجاوب على سؤال منى الشاذلي الصعب.. فيديو

2.5 %.. تخفيض قيمة ضريبة التصرفات العقارية للتسجيل في الشهر العقاري

ترشيحاتنا

عبدالحفيظ: الشناوي قريب من التواجد بمباراة الهلال.. ونرغب في العودة بالبرونزية

سفير مصر في موسكو يعلن حل أزمة صادرات البرتقال إلى روسيا

يحوي شريحة إلكترونية ومستوى أكبر من الحماية.. مواصفات جواز السفر السعودي الجديد

الرئيس الفرنسي: جهود مصر تجاه ليبيا محل تقدير من المجتمع الدولي بأسره

قاذفات بي-52.. أمريكا ترسل طائرات قادرة على حمل قنابل نووية ببريطانيا| فيديو

التقى ماكرون على هامش قمة «محيط واحد»..السيسي: مصر تولى أهمية كبيرة لحماية البيئة البحرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارتاح من الألم .. أقوى طرق لعلاج الصداع بدون مسكنات

وزير الدفاع الأوكراني ينشر صورا لشحنة أسلحة أمريكية جديدة وصلت كييف

رومانسية جينيفر لوبيز وبن أفليك تسيطر على العرض الخاص لفيلم Marry Me

بعد أنباء العودة.. قصة انفصال شيرين من "بحبه يا عمرو" حتى شائعة الرجوع لـ حسام حبيب

فيديو

فيديو.. تعرف على آخر تطورات أخبار طبيب الدمرداش

بعد زيارتهما في منزلهما.. صديق مقرب يؤكد عودة شيرين وحسام حبيب

تصريحات جريئة..عايدة رياض: محرم فؤاد ضربني وأحمد بدير ماكنش شقي |فيديو

فيديوجراف.. قرارات جديدة ضد المتعدين على الأراضي الزراعية.. تفاصيل

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

اﻟﻤﺰﻳﺪ