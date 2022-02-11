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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فنانة وحيدة تعزي شمس البارودي في وفاة شقيقها .. صور

عزاء شقيق الفنانة
عزاء شقيق الفنانة المعتزلة شمس البارودي

تغيب نجوم الفن عن عزاء شقيق الفنانة المعتزلة شمس البارودي، الذي اقيم مساء اليوم الجمعة 11 فبراير في مسجد آل رشدان بمدينة نصر، والذي حضرته الفنانة ريم البارودي وعدد من الأهل والأصدقاء. 

 

عزاء شقيق شمس البارودي

وأقيم اليوم الجمعة، عزاء شقيق الفنانة المعتزلة شمس البارودي، من مسجد آل رشدان بمدينة نصر، بحضور عدد من الأهل والأصدقاء الذين توافدوا لتقديم واجب العزاء لأهل الفقيد. 

 

وفاة شقيق الفنانة المعتزلة شمس البارودي

وأعلنت الفنانة المعتزلة شمس البارودي، وفاة شقيقها محمد تيسير جميل البارودي، ونسيب الفنان حسن يوسف.

وكتبت شمس البارودى عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" : "البقاء لله إنا لله وإنا إليه راجعون استرد الله وديعته توفي أخي محمد تيسير جميل البارودي".

كما نعت شمس البارودى شقيقها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” .

وكتبت شمس البارودي: "رحمة الله عليك ياتقي يانقي ياذاكر الله كثيرة ياعابد الله حبا وطاعة ياواحة الحب والأمان لأبنائك وشقيقاتك".

وأضافت شمي البارودي: "ذهبت لرحمن الدنيا والآخرة فاللهم السلام والأمان لروحك الطيبة و ثبتك المولى حبيبك على شهادة التوحيد في مرقدك بعد نطقك لها قبل تركك لوعاء الدنیا جسمانك الذي أرهقه هذا الفيروس اللعين".

وتابعت شمس البارودي: "إلى اللقاء يا حبيبي في جنة الرحمن وصحبة خير الأنام صلی الله عليه وسلم يارب".

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