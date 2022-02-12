علاج جديد لمتحور أوميكرون.. الغذاء والدواء الأمريكية تصرح باستخدام "بتيلوفاماب"

هناك العديد من العلاجات التي ظهرت للتصدي لعدوى فيروس كورونا، ولكن مع ظهور متحور أوميكرون فقد شعر العلماء بالخوف من فشل أغلب العلاجات في التصدي لهذا المحور.

علاج جديد للتصدي لمتحور أوميكرون





وفقد أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA أمس، تصريح بالاستخدام الطارئ لعلاج بيتيلوفاماب لمقامومة سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا، وذلك وفق لما نشر في وسائل الإعلام الأمريكية.





ويعرف العلاج الجديد بأسم بتيلوفاماب Bebtelovimab، وهو مخصص لعلاج العدوى الخفيفة إلى المعتدلة لدى البالغين والأطفال (12 عامًا فما فوق ويزن 40 كيلوجرامًا على الأقل).

علاج جديد للتصدي لمتحور أوميكرون





وأقرت إدارة الغذاء والدواء بأن علاج بيتيلوفاماب غير مصرح للمرضى الذين يدخلون المستشفى أو يحتاجون إلى علاج بالأكسجين جراء الإصابة بعدوى فيروس كورونا وسلالة أوميكرون .



والجدير بالذكر أن هناك زيادة كبيرة فى حالات الإصابة بفيروس كورونا التى يسببها متحور أوميكرون Omicron شديد الانتقال، لذا منحت وزارة الصحة اليابانية موافقة سريعة على حبوب كورونا التى يتم تناولها عن طريق الفم من شركة Pfizer لعلاج الالتهابات الخفيفة، ويدعى باكسلوفيد.