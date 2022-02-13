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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

قصة مثيرة .. فستان يشعل الحرب الباردة بين كوريا الجنوبية والصين

الفستان المثير للجدل
الفستان المثير للجدل

اشتعلت الحرب الباردة بين الصين وكوريا الجنوبية بسبب ظهور امراة صينية ترتدي فستانا يرجع إلى التراث الكوري جنوبي، ليثير لعديد من التساؤلات “لماذا جعل الفستان الكوريين الجنوبيين غاضبين من الصين”.

ووفقا لموقع “روسيا اليوم” ظهرت الصين ممثلا من جميع الأقليات العرقية الرسمية البالغ عددها 56، مرتدين ملابسهم التقليدية، في حفل افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية ، كان من بين المجموعة امرأة من أقلية عرقية من السكان الكوريين في المناطق الشمالية الشرقية للصين ، بالقرب من شبه الجزيرة نفسها.

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وكانت المرأة ترتدي الهانبوك ، وهو الزي الكوري التقليدي. على الرغم من أن هذا كان مجرد تمثيل للثقافة الكورية ، إلا أن العرض أنتج رد فعل غاضبًا على الإنترنت بين مستخدمي الإنترنت الكوريين والسياسيين ، الذين اتهموا الصين بـ "الاستيلاء" على ثقافتهم. 

وأوضحت بكين لاحقًا أن هذا ليس هو الحال وأن الهانبوك كان بالفعل كوريًا. 

وهذه ليست تهمة جديدة لقد كان موضوعًا مستمرًا للعلاقات بين الصين وكوريا الجنوبية في السنوات الأخيرة ، والذي نشأ عن رد الفعل القومي العنيف ضد بكين. واندلعت الخلافات حول الطعام أيضا مثل الكيمتشي ، طبق الملفوف الكوري التقليدي المخمر ، وعندما استخدمت دراما تاريخية كورية الزلابية الصينية في مشهد العام الماضي ، واجهت المقاطعة.

 

كذلك، عندما امتدح نجم K-pop مؤخرًا رياضيًا صينيًا لفوزه بميدالية ذهبية ، تعرضوا لهجمات، ويقول توم فودي كاتب بريطاني ومحلل للسياسة والعلاقات الدولية مع التركيز بشكل أساسي على شرق آسيا: “باعتباري شخصًا يعيش في كوريا الجنوبية ، فأنا أعلم أن البلاد تتمتع بثقافة غنية وشاملة وفريدة من نوعها يفخر بها سكانها”.

 

وفي مجالات متعددة ، أثبتت الثقافة الكورية الإعجاب على نطاق عالمي بالأشياء القديمة والجديدة. إنه يضم مطبخًا وفنًا وتقاليدًا رائعة ، وأيقونات بوب حديثة وأفلام عالمية، ولكن تاريخها المقلق وعلاقتها مع الصين تخلق صراعًا مستمرا، نتاجًا للجغرافيا، وكوريا الجنوبية لديها تداخل ثقافي كبير مع جارتها الكبرى.

 

وظاهريًا ، قد يبدو تعليقًا بريئًا التصريح بأن البلدين لديهما درجة من التداخل الثقافي المتبادل. سلالة جوسون الكورية ، التي استمرت لأكثر من خمسمائة عام بين القرنين الرابع عشر والتاسع عشر ، تأثرت بشدة بسلالات "مينغ وتشينغ" في الصين.

 

 ومع ذلك ، فإن القومية الحديثة في سيول ، التي تسعى إلى تصوير الهوية على أنها مطلقة ، ترفض هذه العلاقات، نظرًا لأن الصين بدأت في الصعود مرة أخرى كقوة ثقافية واقتصادية ، فقد بدأ سكان كوريا الجنوبية يشعرون بعدم الأمان الثقافي الزاحف من نفوذ جارهم القوي ومكانته.

الشرقية العلاقات كوريا الجنوبية الثقافة ثقافة بكين مستخدمي الانترنت الألعاب الأولمبية افتتاح الجنوب الخلافات

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