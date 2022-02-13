مواصفات مذهلة.. تعرف على أبرز 5 سيارات SUV في عام 2022.. صور

تعتبر سيارات الدفع الرباعي عالية الأداء من بين أكثر السيارات المعروضة للبيع إثارة بفضل قوتها الكبيرة، لكنها ثقيلة أيضًا وغالبًا ما يتم تشكيلها بطرق من شأنها أن تجعل عالم الديناميكا الهوائية صعباً، لكنها فعالة أيضًا حيث تمزج سرعة السيارة الرياضية والتطبيق العملي للسيارة الكبيرة.

تظهر هذه القائمة المكونة من 5 سيارات مميزة، تجعل هذه الفئة المميزة واحدة من أكثر السيارات انتقائية في سوق السيارات الجديدة اليوم، وهذه سيارات للأشخاص الذين يريدون كل شيء الفخامة والأداء والمساحة والرغبة والكثير من قدرات الدفع الرباعي والكثير من جاذبية السائق.

سيارات SUV

1. جاكوار F-Pace SVR

عندما بدأت جاكوار في صنع سيارات الدفع الرباعي أصبح من المحتمل جدًا أن تصنع ذات يوم سيارة دفع رباعي عالية الأداء وفي اليوم الذي حدث فيه ذلك أظهر الكثير من منافسيها الألمان.

تعتبر سيارة F-Pace SVR هي السيارة الرياضية لشخص يريد سيارة لاستخدامها في تنقلات العمل، وفي مهام عطلة نهاية الأسبوع، ويمنحها محرك V8سوبر تشارجر بسعة 5.0 لتر كل السرعة والدراما التي تحتاجها سيارة بهذا الحجم، لكن مقصورتها العملية وصندوقها الخلفي، وضبط هيكلها العملي، يجعلها أيضًا مناسبة تمامًا للواقع الحقيقي العملي.

سيارات SUV

2. رينج روفر سبورت SVR

يمكن أن تحظى هذه السيارة بالإعجاب على نطاق واسع بفضل تقديمها لتجربة قيادة مميزة ومريحة بشكل كبير، كما تعتمد على محرك الديزل V8سريع بما فيه الكفاية، فهذه مسألة ذوق وليس جودة، وإن المعجبين بمكانة سيارات الدفع الرباعي الفائقة وهم كثيرون ومتزايد عددهم يستحقون حكمًا صريحًا يعترف بالاحتمال المتميز بين الكثيرين.

لا يوجد منافس أفضل من ذلك يمزج بين البراعة والموهبة على الطرق الوعرة ونكهة سيارات الدفع الرباعي والشعور بالفخامة والرفاهية الوظيفية.

سيارات SUV

3. بورشه كايين توربو

تأتي سيارة بورشه كايين توربو كأسرع سيارات الدفع الرباعي بالمعنى الواقعي، حيث يمكن الحصول عليها بفضل الرؤية الممتازة والشاسيه الفعال للغاية، ويمكن لسيارة كاين توربو أن تغطي الأرض، من نقطة إلى أخرى وفي أي طقس أسرع من معظم السيارات.

فقدت كايين درجة من الثبات والاتزان الخلفي الذي جعل سابقاتها مثل سيارات الدفع الرباعي ذات الأداء الرائع لا تخطئ: الطاقة التي تغير بها هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات التي يبلغ وزنها 2.3 طن، وتم تغيير طابع السيارة عن الإصدارات السابقة ليكون مناسباً اكثر للحياة الواقعية وجاذبية على نطاق واسع في سيارات الدفع الرباعي السريعة مما كانت عليه من قبل.

سيارات SUV

4. أودي SQ7

صعدت SQ7 في البداية إلى الصدارة لأنها انطلقت من كونها سيارة SUV سريعة وفعالة وقابلة للاستخدام بشكل مثير للإعجاب بطريقة مختلفة قليلاً عن غالبية منافسيها، وكان لمحرك V8 مزدوج الشاحن بسعة 4.0 ليتر فضلا كبيراً في تميزها، وهو محرك قدم SQ7 ليس فقط وتيرة استثنائية إلى حد ما ولكن أيضًا كفاءة معقولة في استهلاك الوقود على الأقل في سياق السيارات الأخرى في هذه القائمة.

ومع ذلك في عام 2020 ، تخلت أودي عن هذا الموقد الزيتي واستبدله بمحرك بنزين توربو مزدوج V8 بسعة 4.0 لتر والذي يظهر في كل شيء بدءًا من طرازات RSالخاصة بأودي إلى بنتلي وبورشه، ينتج المحرك 500 حصاناً و 568 رطلاً من عزم الدوران.

سيارات SUV

5. لاند روفر ديفندر 90 V8

جاءت لاند روفر ديفندر 90 V8 بمحرك V8سوبرتشارج سعة 5.0 لتر، ولم يتم تصميمها من قبل قسم عمليات المركبات الخاصة في الشركة البريطانية، ولكنها تحتوي على العديد من السمات المميزة لتلك السيارات مثل عجلات 22 بوصة، وأكثر من 500 حصانًا وعادم مناسب.

تنطلق على الطريق وسرعة مميزة، وعلى الرغم من أنها لا تتعامل مثل F-Type SVRأو Cayenne Turbo، فهناك ميزة للديناميكيات الهوائية الرائدة التي تحقق تقدمًا مرضيًا، كما انها ليست سيارة معقولة عن بعد، لكنها سيارة محبوبة بالفعل.