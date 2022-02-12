مرسيدس تدفع eSprinter موديل 2023 إلى أقصى حدودها في اختبار الشتاء.. صور

تدرك مرسيدس أن عملائها يضعون شاحناتهم في ظروف صعبة، وهذا هو السبب في أنها تأخذ اختبار التحمل الشتوي لشاحنة eSprinter EV الجديدة على محمل الجد، لمجرد أن هذه السيارة عبارة عن سيارة كهربائية لا يعني أنها تحصل على أي معاملة خاصة، مع التخطيط للظهور الأول في النصف الثاني من عام 2023، حيث من المتوقع أن تتعامل الشاحنة الجديدة مع البرودة الشديدة والحرارة بحيث يمكن للعملاء وضع ثقتهم في الجيل التالي من المركبات التجارية.

مرسيدس تدفع eSprinter موديل 2023

تبني مرسيدس في السويد مستقبلها من العروض التجارية، حيث تشهد اختبارات السيارة الجديدة الجديدة حاليًا درجات حرارة تقل عن 30 درجة مئوية. إذا كان بإمكانه الأداء في هذه الظروف القاسية، فهذا يعني أنه لا ينبغي أن يكون لديه مشكلة في التعامل مع شتاء متوسط.

مرسيدس تدفع eSprinter موديل 2023

وفقًا لمرسيدس "في مناطق الاختبار الصعبة في Arjeplog السويدية، بالقرب من الدائرة القطبية الشمالية، تخضع المركبات لمجموعة متنوعة من الاختبارات التي يتم فيها فحص تأثيرات البرودة الشديدة على المناورة وبيئة العمل، والإدارة الحرارية، وراحة المقصورة" ويتم فحص كل جزء من شاحنة EV الجديدة بحثًا عن الأعطال خلال هذا الاختبار.

يستمر اختبار مرسيدس حيث اختبرت مقاومة درجات الحرارة المنخفضة لمكونات القيادة وأنظمة التدفئة والبرامج والواجهات في غرف باردة مبنية خصيصاً، حيث يتم تبريد المركبات قبل اختبار القيادة، ويتم فحص سلوك الشحن وإدارة الشحن وتحسينهما بدقة".

مرسيدس تدفع eSprinter موديل 2023

تخطط مرسيدس لتقديم ثلاثة خيارات مختلفة للبطارية وستخضع كل منها لهذا الاختبار الصارم، حيث يشمل هذا الاختبار أيضًا جميع أنماط الجسم المختلفة التي ستتخذها هذه الشاحنة.

سيبدأ إنتاج Mercedes-Benz eSprinter في تشارلستون بولاية ساوث كارولينا ثم في مواقع مصنعي دوسلدورف ولودفيغسفيلد في ألمانيا، وستساعد هذه السيارة الكهربائية التجارية الجديدة على توسيع تأثير سيارات مرسيدس في السوق بسرعة.