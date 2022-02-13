عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الشباب في الاستقبال.. بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة بعد حصد برونزية العالم

صدى البلد

وصلت مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، طائرة بعثة النادي الأهلي، قادمة من الإمارات، بعد المشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية والتتويج بالميدالية البرونزية عقب الفوز على الهلال السعودي برباعية نظيفة في مباراة تحديد المركز الثالث.

 

ويستقبل بعثة الأهلي في مطار القاهرة، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بعد وصولهم قادمين على متن رحلة خاصة تسيرها الشركة الوطنية مصر للطيران، بعد الحصول علي المركز الثالث والتتويج ببرونزية كاس للعام للأندية للعام الثاني على التوالي.

 

ومن المقرر أن تنهي سلطات مطار القاهرة الدولي إجراءات وصول بعثة الأهلي،  من خلال صالة رقم 4 والمخصصة للطيران الخاص، وسط تدابير أمنية واستقبال حافل من قبل شركة ميناء القاهرة الجوي.

 

وحقق الأهلي الفوز على الهلال السعودي برباعية نظيفة في مباراة تحديد المركز الثالث، ليحصد الميدالية البرونزية للعام الثاني على التوالي.

 

وسجل رباعية الأهلي ياسر إبراهيم «هدفين» في الدقيقتين 8 و17، وأضاف أحمد عبد القادر وعمرو السولية الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 40 و64, وشهد الشوط الثاني هدفًا جميلًا حمل توقيع أحمد عبد القادر لكن الحكم قام بإلغائه بداعي التسلل.

وقلد إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، نجوم الأهلي والجهاز الفني الميدالية البرونزية، في حضور المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي، رئيس بعثة الأهلي في الإمارات.

 

ويلعب الأهلي مباراة أمام الهلال السوداني، الجمعة المقبل 18 فبراير، على ملعب الهلال وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أفريقيا، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

ويشارك الأهلي، في المجموعة الأولى من البطولة، برفقة الهلال والمريخ من السودان، بالإضافة إلى صن داونز الجنوب إفريقي.

وزير الشباب بعثة الأهلي مطار القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

9 أحداث هامة تنتظر طلاب المدارس بعد عودة الدراسة في الترم الثاني

مذبحة أسرية بقنا.. شاب يقتل والده وزوجته ويصيب 3 آخرين بينهم والدته

لم يتحلل.. سر نقل جثمان علاء ولي الدين بعد سنوات من رحيله

تدهور الحالة الصحية لـ أحمد حلاوة بعد إصابته بفيروس كورونا

لسبب صادم.. أم تلقي بطفلها من الطابق العاشر مربوطًا بملاءة سرير|فيديو

تعليق مثير| حبيبة محمد رشاد ترد بعد تشبيهها بالمذيعة مي حلمي

تصرف غاضب من جماهير الهلال السعودي عقب رباعية الأهلي.. صور

زيادات قوية.. التموين تزف بشرى سارة لـ ملاك الذهب.. فيديو

ترشيحاتنا

"التموين": الأزمة الروسية الأوكرانية لن تؤثر علي إمدادات القمح.. والاحتياطي يكفي 5 شهور

وزير الشباب في الاستقبال.. بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة بعد حصد برونزية العالم

لبحث أوجه التعاون.. مفتي الجمهورية يستقبل رئيس الرابطة الأوربية للقادة الرسوليين بالنرويج

فك العقدة والابتعاد عن جوتا.. ماذا ينتظر محمد صلاح أمام بيرنلي؟

شاهد... انهيار شقيقة إبراهيم سعيد أثناء تشييع جنازة والدهما

برونزية العالم للأندية.. وزير الشباب والرياضة في مطار القاهرة لاستقبال بعثة الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير.. فئران المنازل تهدد العالم بمتحور جديد من كورونا

العرض الخاص لـ "غدوة".. ابنة ظافر العابدين تخطف الأنظار في أول ظهور

دلتاكرون.. تحذيرات من متحور جديد يجمع بين دلتا وأوميكرون

صحيفة بريطانية تكشف مؤامرة روسيا الخطيرة لغزو أوكرانيا

فيديو

بشكل مفاجئ.. عوامل دفعت عبد الله السعيد للاعتزال دوليًا

كواليس الإفراج عن الطفل السوري المخطوف فواز القطيفان

حاضنة طفلها الصغير..سيدة النعناع تهز قلوب الجميع

هل تواجه مصر موجات جديدة من كورونا بحلول مايو؟ |فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ