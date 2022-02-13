عمر بطيشة: الإذاعة المصرية جاءت لتنهي فوضى عارمة سببتها الإذاعات الأهلية

أكد الشاعر عمر بطيشة، الإذاعي الكبير ورئيس الإذاعة المصرية الأسبق، أن الإذاعة المصرية جاءت بعد فترة من فوضى الإذاعات الاهلية وكانت وصلت إلى مرحلة من الفجاجة الغير محتملة وكان المذيعين يسبون بعضهم البعض لأهداف سياسية، لافتا إلى أن الحكومة المصرية حجبت كل هذه الإذاعات ثم عملت فترة صمت كاملة.

وأضاف الشاعر عمر بطيشة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن الحكومة أطلقت بعد فترة صمت الإذاعة المصرية، والإذاعة المصرية جاءت لتنهى فوضى عارمة تسببت فيها الإذاعات الاهلية، مؤكدا أن الإذاعة المصرية ستظل شامخة بعامليها.

وأشار الشاعر عمر بطيشة، إلى أن صاحب الفضل في ظهور الإذاعة يعود لماركوني مخترع الراديو، قائلا: "هذا الرجل فضل فترة طويلة غير معترف به في بلده إلى أن حدثت حادثة تيتانيك حتى ساهم الراديو فى انقاذ بعض الركاب"، مطالبا بعمل تمثال له حتى يتذكره الناس بالخير.