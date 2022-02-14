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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أولها "أفايتور" الكهربائية.. خطة "لينكولن" لتسريع التحول الكهربائي بالكامل

لينكولن أفياتور
لينكولن أفياتور

سبق وأعلنت شركة "لينكولن" موتورز الأمريكية عن خطتها للتحول الكهربائي بالكامل بحلول عام 2030، ولكن يبدو أن لينكولن لن تطيق الانتظار عدة سنوات لكهربة كل مركباتها، بل ستسرع في خطتها بتقديم نسخة كهربائية لكل طرز الكروس أوفر.

 

وفقا لموقع "كار آند درايفر" المتخصصة في السيارات، ستقوم "لينكولن" بإصدار 5 طرز كهربائية بالكامل على الأقل بحلول عام 2026 وهي حتى الآن تقدم طرز كورسير و أفاياتور الهايبرد بلج إن ولكن لم تطلق النسخة الكهربائية بالكامل بعد.

 

يأتي الطراز الأول الكهربائي من "لينكولن" وفقا لـ 3 مصادر مطلعة ومقربة من الشركة، في إصدار "لينكولن أفياتور" ذات الـ 3 صفوف من المقاعد ومن المتوقع أن يدخل مرحلة الإنتاج التجاري في أواخر 2024 أو أوائل سنة 2025 بمصنع "أوكفيل" بأونتاريو وهو المصنع الذي قامت الشركة الأم "فورد" باستثمار مليار ونصف لتحويله وتخصيصه لإنتاج مركبات كهربائية .

 

سيقوم مصنع أوكفيل ببناء إصدارات كهربائية بالكامل لكل من Corsair المدمجة و Nautilus متوسطة الحجم في عامي 2025 و 2026. ومن المتوقع أن يتشاركا في نفس المنصة المعيارية التي ستبني  فورد  موستنج ماك E الكهربائية بعد عملية تحديث وترقية للمنصة الكهربائية .

 

سيشهد عام 2026 أيضًا إصدار نسخة كهربائية من لينكولن نافيجيتور بالحجم الكامل وهي من سيارات الـ SUV الرياضية متعددة الأغراض الفاخرة، وسوف يتم تركيبها على نفس المنصة المعيارية التي تدعم  الجيل التالي من  فورد  F-150 Lightning. 

 

تحويل سيارات لينكولن إلى كهربائية بالكامل جزءًا من استثمار فورد الإجمالية التي تقدر بقيمة 30 مليار دولار المخصصة حتى عام 2023 لدعم الانتقال الكهربائي وبناء البطاريات، وتهدف  فورد  إلى الوصول إلى طاقة إنتاجية سنوية تبلغ 600 ألف مركبة كهربائية على مستوى العالم خلال العامين المقبلين. تعمل فورد على كهربة خطوط إنتاج "لينكولن" جنبا إلى جنب مع العلامة التجارية الأخرى التي تمتلكها وهي "كاديلاك" والتي بالفعل ستطلق سيارتها الكهربائية بالكامل "كاديلاك ليريك" خلال هذا العام.

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