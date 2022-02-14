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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شيما صابر لزوجها في عيد الحب:إنت عيدي

شيما صابر لزوجها في عيد الحب: إنت عيدي

صدى البلد

هنأت الإعلامية شيما صابر، زوجها اللاعب رامي صبري بمناسبة عيد الحب، ونشرت فيديو وثق بدايات تعارفهما من خلال صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتبت صابر، لزوجها معلقة من خلال الفيديو:إنت عيدي.

يذكر أن الإعلامية شيما صابر، رزقت بمولودها  الأول  من زوجها رامي صبري  مدافع فريق إنبي الذي حرص على التواجد إلى جوار زوجته بغرفة العمليات.

ونشرت شيما صابر، صورا لعملية وضعها بالكامل من داخل غرفة العمليات علي حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلقت  قائلة: الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، شكرا لكل دعوة منكم وصلتنا، الحمد لله على أحلى هدية من ربنا أحب أشكر فريق تمريض المستشفى إلى أخدو بالهم مني ومن ابني حبيبي وحسسوني قد إيه أنا في أمان.

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