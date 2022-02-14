عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

قواعد التغذية السليمة أثناء علاج السرطان

تغذية مرضى السرطان
تغذية مرضى السرطان

يحتاج علاج السرطان إلى أمور عديدة جدا فلا يقتصر الأمر على أخذ جلسات الكيماوي فقط بل يتطلب الأمر اتباع نظام حياة سليم وصحي. 

كشفت الجمعية الألمانية للتغذية أن مرضى السرطان يتعرضون لمشاكل صحية عديدة أثناء العلاج الكيماوي أو العلاج الإشعاعي يرتبط عدد كبير منها بمشاكل التغذية مثل الغثيان، وصعوبات البلع، واضطرابات التذوق، والمضغ والإسهال والمغص و فقدان الشهية.

السعال.. دراسة تكشف علامة تصيبك في الصباح من أعراض السرطان

البطيخ المر.. يقلل من السمنة ويحارب خلايا السرطان ويحسن مستوى السكر في الدم 


وأعلنت الجمعية أنه يجب على مرضى السرطان تناول عدة وجبات صغيرة غنية بالسعرات الحرارية بدل من اقتصار الوجبات اليومية على ثلاث مرات فقط بسبب إمداد الجسم بالعناصر الغذائية اللازمة على مدار اليوم وينصح بتناول المكسرات بين الوجبات.


وأشارت الجمعية إلى أنه من المهم إمداد مرضى السرطان بالبروتين الكافي في الوجبات الرئيسية التي تتكون من  البيض ، والبطاطس، أو الحبوب واللبن كما يمكن تناول منتجات البروتين المركزة المتواجدة في الصيدليات.


ونوهت إلى أنه يمكن فتح شهية المصابين بـ السرطان بإضافة التوابل والصوصات للطعام مثل صوص الصويا حيث تعطى للأطعمة والمشروبات الباردة تأثير مهدئ مما يقلل من شدة أعراض التهاب الفم والحلق وصعوبات البلع والمضغ.

السرطان علاج السرطان التغذية السليمة مرضى السرطان العلاج الكيماوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار ورياح.. الأرصاد: طقس غير مستقر يضرب البلاد لمدة 72ساعة من الجمعة

بلع لسانه.. تفاصيل إصابة هشام حافظ لاعب المقاصة أمام طلائع الجيش

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم الاثنين..وعيار 21 يصل لمستويات غير متوقعة

«سي إن إن»: روسيا تستعد لغزو أوكرانيا

بيراميدز .. الأسباب الحقيقية لاعتزال عبد الله السعيد

مناشدة عاجلة من الحكومة لـ المواطنين بشأن كورونا.. فيديو

مصرع شاب وفتاة وإصابة صديقتها في حادث مروع بطريق جمصة - المنصورة

بريطانيا: بوتين قد يأمر بغزو أوكرانيا في غضون دقائق

موضوعات متعلقة

أضرار شرب الليمون المغلي على الريق .. أضرار كارثية للرجال والنساء

دراسة: تقليل السعرات الحرارية تساهم في مكافحة أمراض الشيخوخة

أبرزها ارتفاع ضغط الدم.. عوامل خطيرة تؤدي إلى تلف شبكية العين

طرق لعلاج الصداع بدون مسكنات فى المنزل

أعراض القرحة الهضمية في المعدة والأمعاء

أكلات سوريا .. طريقة عمل كنافة نابلسية

بعد التحذير من عودة الإيبولا ..كل ما يجب معرفته عن الفيروس القاتل

بعد إصابته بمرض نادر.. 8 مضاعفات خطيرة تهدد حياة حمو بيكا.. تفاصيل

ترشيحاتنا

نذر نذرا ثم نسيه فماذا يفعل؟ .. البحوث الإسلامية يجيب

البنتاجون: بوتين عزز التواجد العسكري الروسي على حدود أوكرانيا براً وبحراً وجواً

تقارير: النصر والاتفاق السعوديين مهتمان بضم حارس الزمالك

قواعد التغذية السليمة أثناء علاج السرطان

رامي عادل: حديث موسيماني عن تجديد تعاقده مع الأهلي عدم احترافية

رامي عادل يكشف سبب رفض عماد النحاس الانضمام إلى جهاز منتخب مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد الحب.. إلهام عبد البديع تعلن خطوبتها على وليد سامى |صور

أضرار شرب الليمون المغلي على الريق .. أضرار كارثية للرجال والنساء

علاج حروق الماء المغلي في المنزل .. واحذر من 4 اثار جانبية

يعود إلى 35 مليون سنة.. هل تعلم سر ارتباط عيد الحب بالورد الأحمر؟

فيديو

فيديو.. قصة اعتزال سهير البابلي الفن وكيف أقنعها الشعراوي بالعودة للشاشة

محمد قماح يطرح أغنية “أحضنينى” مع إيناس الليثى.. فيديو

بمناسبة عيد الحب.. مطرب التسعينيات أحمد جمال يطلق أغنية "لمستي قلبي"

كشف عن اسمه الحقيقي.. لماذا ندم فاروق فلوكس على أدوار قدمها خلال مشواره "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ