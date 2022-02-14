قواعد التغذية السليمة أثناء علاج السرطان

يحتاج علاج السرطان إلى أمور عديدة جدا فلا يقتصر الأمر على أخذ جلسات الكيماوي فقط بل يتطلب الأمر اتباع نظام حياة سليم وصحي.

كشفت الجمعية الألمانية للتغذية أن مرضى السرطان يتعرضون لمشاكل صحية عديدة أثناء العلاج الكيماوي أو العلاج الإشعاعي يرتبط عدد كبير منها بمشاكل التغذية مثل الغثيان، وصعوبات البلع، واضطرابات التذوق، والمضغ والإسهال والمغص و فقدان الشهية.



وأعلنت الجمعية أنه يجب على مرضى السرطان تناول عدة وجبات صغيرة غنية بالسعرات الحرارية بدل من اقتصار الوجبات اليومية على ثلاث مرات فقط بسبب إمداد الجسم بالعناصر الغذائية اللازمة على مدار اليوم وينصح بتناول المكسرات بين الوجبات.



وأشارت الجمعية إلى أنه من المهم إمداد مرضى السرطان بالبروتين الكافي في الوجبات الرئيسية التي تتكون من البيض ، والبطاطس، أو الحبوب واللبن كما يمكن تناول منتجات البروتين المركزة المتواجدة في الصيدليات.



ونوهت إلى أنه يمكن فتح شهية المصابين بـ السرطان بإضافة التوابل والصوصات للطعام مثل صوص الصويا حيث تعطى للأطعمة والمشروبات الباردة تأثير مهدئ مما يقلل من شدة أعراض التهاب الفم والحلق وصعوبات البلع والمضغ.