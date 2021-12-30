حصاد دراسات السرطان فى 2021.. أغربها علاقة الشاي والرمان به

يأتي السرطان فى مقدمة قائمة أخطر الأمراض التي تصيب الإنسان وتسبب الكثير من المضاعفات الخطيرة فى الجسم التى تصل فى بعض الأحيان للوفاة.

نكشف لكم فى هذا التقرير أهم الدراسات التى أجريت حول السرطان فى عام 2021.

درجة حرارة الشاي

تكشف نتائج بعض الأبحاث العلمية أن تناول الشاي بدرجة حرارة عالية يمكن أن يضاعف من خطر الإصابة بالسرطان في بعض الأحيان خاصة إذا تجاوزت 60 درجة مئوية مما يزيد من خطر الإصابة بسرطان المريء.

وأوضح دكتور فرهارد إسلامي، من جمعية السرطان الأمريكية: اعتاد الكثير من الناس بشرب الشاي أو القهوة أو غيرها من المشروبات الساخنة ولكن شرب الشاي ساخن جدا يزيد من خطر الإصابة بسرطان المريء.

هزيمة سرطان المتوسطة

يعد سرطان المتوسطة من أغرب وأشرس أنواع السرطان التي يصعب السيطرة عليها وفي عام 2021 تمكن العلماء من اكتشاف طريقة تحمى الانسان من هذا المرض اللعين من خلال استخدام

الذكاء الاصطناعي والعلاج المناعي وبالفعل أثبت كلاهما النجاح.



ويتكون سرطان المتوسطة في الطبقة الرقيقة من الأنسجة التي تُغطِّي مُعظَم الأعضاء الداخلية (الظهارة المُتوسِّطة) ويقسمه الأطباء أنواع مختلفة وفق الجزء المصاب ففي الاغلب يصيب هذا الورم الأنسِجة التي تحيط بالرئة غشاء الجَنب ويسمى بـ"ورم المتوسطة الجَنْبي"، كما تصيب أنواع أخرى المعدة والخصيتين والقلب.



سرطان الثدي والاسبرين

كشفت دراسة بريطانية أن الأسبرين فعال فى علاج مرضى سرطان الثدي السلبي الثلاثي وقد يرجع ذلك لخصائصه المضادة للالتهابات وليس تأثيره المسكن وأظهرت التجارب على الحيوانات نتائج مشجعة بالفعل.

فيتامينات تسبب السرطان

توصلت دراسة بريطانية أجريت فى 2021 الى أن تناول مكمل السيلينيوم مع فيتامين هـ يزيد من احتمالات الإصابة بسرطان البروستاتا بنسبة كبيرة.

وكشفت دراسة أخرى تناول كميات كبيرة من فيتاميني B6 وB12 يزيد خطر الإصابة بالسرطان.

ووجد الصندوق العالمى لابحاث السرطان علاقة بين استخدام بيتا كاروتين وزيادة الإصابة بسرطان الرئة لدى المدخنين أو الذين تعرضوا للأسبستوس.

علاج جديد لسرطان الدم

في 2021 تم اكتشاف علاج جديد بمرضى سرطان الدم بالأجسام المضادة يقلل خطر الانتكاس بمقدار الربع دون التعرض لمضاعفات للعلاج الكيماوي ويتم حقن العلاج بالبروتينات الاصطناعية التي تطارد الأورام في الجسم، وتنقل أدوية العلاج الكيماوي مباشرة إلى الخلايا السرطانية، مما يؤدي إلى تدميرها.

وهذا العلاج لاالجديد المسمى Polivy أكثر فعالية ودقة ويحمي الخلايا السليمة من التلف وحل مثالي لمن يعانون من أكثر أنواع سرطان الدم شيوعًا ولا يستجيبون للعلاج الكيماوي التقليدي.



الرمان والسرطان

كشفت دراسة حديثة أن فاكهة الرمان غنية بعدد من المواد المفيدة ومضادات الأكسدة مما يعطيها إمكانية مقاومة الالتهابات وهو الفاكهة الوحيدة القادرة على منع أنواع مختلفة من السرطان مثل سرطان الرئة والجلد والقولون والغدد الثديية كما أن الرمان له العديد من الفوائد الصحية الأخرى