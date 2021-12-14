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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كيف يتم علاج السرطان أثناء الحمل.. وهل يؤثر على الجنين؟

السرطان
السرطان

قد يكون تشخيص السرطان وعلاجه أثناء الحمل أمرًا صعبًا، قد تخفي أعراض الحمل أعراض السرطان ، وغالبًا ما تكون خيارات العلاج محدودة بسبب آثارها المسخية والسامة على نمو الجنين. لذلك ، يتم اختيار استراتيجيات العلاج بناءً على وقت الحمل ونوع السرطان بحسب ما نشره موقع هيلثي. 

 

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كيف يتم علاج السرطان أثناء الحمل؟

 

يتم تحديد علاج السرطان أثناء الحمل بناءً على نوع السرطان وانتشاره وعمر الحمل. يشارك فريق متعدد التخصصات من المتخصصين ، بما في ذلك أطباء التوليد والأورام ، في رعاية سرطان النساء الحوامل. تتم مراقبة صحة الأم والطفل طوال فترة العلاج.
 

تعتبر علاجات السرطان التالية آمنة نسبيًا أثناء الحمل 

الجراحة هي إزالة الورم وبعض الأنسجة السليمة من حوله. هناك خطر ضئيل على الجنين ، ويتم إجراء الجراحة بأمان خلال جميع مراحل الحمل . غالبًا ما يتم علاج بعض أنواع السرطان ، مثل سرطان الثدي ، باستئصال الثدي الجذري.
العلاج الكيميائي باستخدام بعض أدوية السرطان  آمن خلال الأسبوع الثاني والأسبوع الأول من الثلث الثالث من الحمل . يمكن لهذه الأدوية أن تدمر وتوقف نمو الخلايا السرطانية. عادة ، يتم إعطاء الأدوية التي لا تعبر حاجز المشيمة. لذلك ليس من المعروف أنه يسبب مشاكل صحية أو مشاكل في النمو والنمو عند الأطفال.
في بعض الحالات ، إذا كانت الولادة آمنة ، فقد يفكر الأطباء في  الولادة المبكرة  لبدء علاج السرطان وحماية الطفل من آثار العلاج. قد تختلف هذه القرارات في كل حالة اعتمادًا على عوامل مختلفة. على سبيل المثال ، غالبًا ما يتم منع الرضاعة الطبيعية إذا كانت الأم تتلقى علاجًا كيميائيًا. ومع ذلك ، يمكن لحليب الأطفال المتوفر أن يلبي الاحتياجات الغذائية للطفل.


هل يؤثر الحمل على علاج السرطان؟
 

لا يؤثر الحمل بشكل مباشر على فعالية علاج السرطان. ومع ذلك ، فإن التشخيص المتأخر وعدم بدء العلاج في الوقت المناسب يمكن أن يؤثر على النتائج. على سبيل المثال ، يمكن أن يتأخر التشخيص عند بعض النساء لأن أعراض الحمل قد تخفي أعراض السرطان  .

في بعض الأحيان ، يمكن أن ينتشر السرطان الذي تم تحديده في المراحل المبكرة من الحمل في الأسابيع اللاحقة ، وهو ما يمكن أن يكون سبب النتائج السيئة لعلاج السرطان.

متى يؤجل علاج السرطان أثناء الحمل؟

يتم تأخير أو تجنب بعض علاجات السرطان أثناء الحمل اعتمادًا على أسابيع الحمل.

يتأخر العلاج الكيميائي خلال الأشهر  الثلاثة الأولى (الأشهر الثلاثة الأولى) لأنه قد يؤدي إلى فقدان الحمل أو حدوث عيوب خلقية خلال هذا الوقت. أعضاء الطفل ، بما في ذلك الدماغ ، في طور النمو في الثلث الأول من الحمل ، ويمكن أن تؤثر بعض الأدوية على النمو الطبيعي.
 

على الرغم من اكتمال نمو الطفل ،  لا يُنصح  أيضًا بالعلاج الكيميائي في الأسابيع اللاحقة لأن الآثار الجانبية مثل انخفاض تعداد الدم يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالعدوى أثناء الولادة وبعدها مباشرة.
عادة ما يتم تجنب العلاج الإشعاعي في أي وقت أثناء الحمل. ومع ذلك ، قد تختلف المخاطر اعتمادًا على موقع السرطان وجرعة الإشعاع لتدمير الخلايا السرطانية. قد يخطط الأطباء للعلاج الإشعاعي بعد الولادة في بعض الحالات. قد يتطلب السرطان مثل سرطان الغدد الليمفاوية العلاج الإشعاعي ، وغالبًا ما يتأخر حتى الولادة.
إذا تم تشخيص السرطان في المراحل الأخيرة من الحمل ، فغالبًا ما تبدأ العلاجات بعد  الولادة . هذا يساعد على تجنب الآثار الضارة للعلاجات على
غالبًا ما يتأخر العلاج حتى الولادة في المراحل المبكرة  من بعض أنواع السرطان ، مثل سرطانات عنق الرحم ، نظرًا لأن هذا قد لا يؤثر على الحمل و
لا يختلف علاج السرطان عند النساء الحوامل بشكل كبير عن النساء غير الحوامل. ومع ذلك ، يتم تجنب بعض اختبارات السرطان أثناء الحمل لحماية الطفل الذي ينمو. يمكن إجراء علاج السرطان أو تأخيره أو تجنبه تمامًا ، رهنا بالمخاطر والفوائد.

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